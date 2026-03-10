İstanbul'da petshop denetiminde 39 papağana el konuldu

İşletme sahiplerine ilgili kanunlar kapsamında idari para cezası uygulandığı, av ve yaban hayvanı satış ruhsatlarının iptal edilmesi için işlem başlatıldığı bilgisi verilen paylaşımda, yaban hayatını korumak için denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.