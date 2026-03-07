Aydın’da nakil belgesiz 290 kasa balığa el konuldu

Su ürünleri avcılığında sürdürülebilirliğin sağlanması, su ürünleri kaynaklarının korunması ve yasak ile kaçak avcılıkla mücadelede caydırıcılığın artırılması amacıyla Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlükleri ekipleri tarafından yol denetimleri gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde nakil belgesi bulunmayan bir araç tespit edildi. Araçta yapılan kontrollerde bulunan 290 kasa balığa el konulurken, ilgili mevzuat kapsamında araç sahibine idari para cezası uygulandı.

Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Su Ürünleri Avcılığında sürdürülebilirliğin sağlanması, su ürünleri kaynaklarının korunması ve yasak ile kaçak avcılıkla mücadelede caydırıcılığın artırılması amacıyla il ve ilçe müdürlüklerimiz tarafından yol denetimleri gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilen denetimlerde nakil belgesi bulunmayan bir araç tespit edilmiş, ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulanmıştır. Araçta bulunan 290 kasa balığa el konulmuştur" ifadeleri yer aldı.