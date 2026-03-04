Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Aydın’da şüphe üzerine durdurulan araçta 12 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’da şüphe üzerine durdurulan araçta 12 düzensiz göçmen yakalandı

23:214/03/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Aydın'da jandarma ekiplerince yol kontrolünde durdurulan araçta 12 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu değerlendirilen sürücü tutuklandı.

Olay, dün Germencik ilçesindeki Germencik Gişeleri Jandarma Uygulama Noktası’nda meydana geldi. Denetim yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrolde 12 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi. Mobil Göç Noktası personeliyle birlikte yapılan incelemede, yabancı uyruklu kişilerin ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalıştıkları tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu değerlendirilen araç sürücüsü A.M. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Germencik Adliyesine sevk edilen şüpheli erkek şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





#Aydın
#Düzensiz göçmen
#Jandarma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cemre düşme tarihleri 2026: Üçüncü cemre ne zaman toprağa düşecek?