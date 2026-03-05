Yeni Şafak
Yol verme tartışması kabusa döndü: Sürücüye 240 bin TL ceza

5/03/2026, الخميس
Kamyonetin camını yumruklayan sürücüye 240 bin TL ceza.

Aydın’ın Efeler ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışıda otomobil sürücüsü Emirhan S., kamyonetin camını yumrukladı ve aynasını kırmaya çalıştı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıyınca polis harekete geçti. Ehliyetsiz araç kullanmak ve trafikte saldırı amacıyla başka aracı takip etmekten toplam 240 bin TL idari para cezası uygulandı, sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, kendisine el-kol hareketi yapıldığını ileri sürdüğü kamyonete saldırıp, camını yumruklayan otomobil sürücüsü Emirhan S.’ye, ehliyetsiz araç kullanmak ve trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya araçtan inmek maddelerinden toplam 240 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, 28 Şubat günü saat 16.30 sıralarında Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi Batı Çevre Bulvarı Tellidede Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Emirhan S., iddiaya göre, ara sokakta bekleme yapan kamyonetin arkasında durdu. İki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Emirhan S., kamyonet sürücüsünün kendisine el-kol hareketi yaptığını ileri sürüp, öfkeyle aracından indi. Kamyonetin camını yumruklayıp, kapısını açmaya çalışan Emirhan S., aracın aynasını kırmaya çalıştı.

Saldırı anlarının başka bir aracın güvenlik kamerasına anbean yansıdığı olayın dün sanal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen sivil trafik polisleri, Emirhan S.’yi bugün gözaltına aldı. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya araçtan inmek maddelerinden toplam 240 bin TL idari para cezası uygulandı.

Karakola götürülen Emirhan S.’nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.



