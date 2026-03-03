Yeni Şafak
16 yıllık kayıp dosyasında yeni umut: Kardeşler için kazı çalışması başlatıldı

22:263/03/2026, Salı
IHA
Dedektör köpeklerle farklı adreslerde arama yapıldı.
Aydın’da 2009 yılında kaybolan Kenan ve Sinan Demirhoş kardeşlerin dosyası yeniden açıldı. Polis, iki kardeşin öldürülüp gömülmüş olabileceği ihtimali üzerine farklı adreslerde iş makineleri ve dedektör köpeklerle kazı çalışması başlattı. 16 yıldır kendilerinden haber alınamayan kardeşlerle ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın’da 25 Aralık 2009 tarihinde işe gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan iki kardeşin öldürülüp gömülmüş olma ihtimali üzerine dedektör köpekler ile kazı çalışması başlatıldı.

Efeler ilçesinde gıda toptancılığı yapan Kenan (36) ve Sinan (28) Demirhoş kardeşler, 25 Aralık 2009 tarihinde işe gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailenin kayıp başvurusu üzerine çalışma başlatan polis, iki kardeşin evden ayrıldığı aracı Ata Mahallesi’nde terk edilmiş vaziyette buldu. 16 yıldır kardeşlerin izine rastlanamazken, anne Ümmü ve baba Mustafa Demirhoş çocuklarından ümidini kesmedi. Dosyayı yeniden açan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iki kardeşin öldürüldükten sonra gömülmüş olma ihtimali üzerine farklı adreslerde kazı çalışması başlattı. Dedektör köpeklerin de kullanıldığı bugünkü kazılarda herhangi bir sonuca ulaşılamadığı öğrenildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "25.12.2009 tarihinden itibaren kayıp şahıs olarak aranan Kenan ve Sinan Demirhoş isimli şahısların bulunmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü personelimizce yapılan çalışmalarda bahse konu şahısların öldürülüp gömülmüş olabileceği değerlendirilmiş, 03.03.2026 tarihinde ilimizde bulunan farklı adreslerde iş makineleri ve dedektör köpek ile birlikte kazı çalışmalarına başlanmıştır" denildi.



#Aydın
#Kayıp
#Kazı
#Çalışma
#Efeler
