Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Çocuklara yönelik müstehcen içerik bulundurduğu iddia edilen şüpheli yakalandı

Çocuklara yönelik müstehcen içerik bulundurduğu iddia edilen şüpheli yakalandı

21:0027/02/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Aydın İl Jandarma Komutanlığı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı

Aydın'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuklara yönelik müstehcen içerik bulundurduğu ve depoladığı iddia edilen E.A. isimli şahsın ikametini tespit ederek operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda teknolojik materyal ele geçirilirken, şüpheli tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Aydın’da jandarma ekipleri tarafından çocuklara yönelik müstehcen içerikleri dijital ortamda depoladığı iddia edilen şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, çocuklara yönelik müstehcen içerik bulundurduğu ve dijital ortamda depoladığı değerlendirilen E.A. (49) isimli şahsın Söke ilçesinde ikamet ettiği tespit edildi. 26 Şubat 2026 tarihinde şüpheliye ait adreste operasyon gerçekleştirildi.


Tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Yapılan arama ve el koyma işlemleri neticesinde; 1 adet laptop, 1 adet cep telefonu, 1 adet tablet, 1 adet USB bellek, 5 adet SIM kart, 1 adet harici hard disk ele geçirilerek muhafaza altına alındı.


Şüpheli şahıs, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.



#Çocuk
#Müstehcen
#Şüpheli
#Yakalandı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA 2026: Denizli TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Denizli TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi