Çocuklara yönelik müstehcen içerik bulundurduğu iddia edilen şüpheli yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, çocuklara yönelik müstehcen içerik bulundurduğu ve dijital ortamda depoladığı değerlendirilen E.A. (49) isimli şahsın Söke ilçesinde ikamet ettiği tespit edildi. 26 Şubat 2026 tarihinde şüpheliye ait adreste operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan arama ve el koyma işlemleri neticesinde; 1 adet laptop, 1 adet cep telefonu, 1 adet tablet, 1 adet USB bellek, 5 adet SIM kart, 1 adet harici hard disk ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Şüpheli şahıs, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.