Çocuklara yönelik müstehcen içerik bulundurduğu iddia edilen şüpheli yakalandı

Aydın’da jandarma ekipleri tarafından çocuklara yönelik müstehcen içerikleri dijital ortamda depoladığı iddia edilen şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, çocuklara yönelik müstehcen içerik bulundurduğu ve dijital ortamda depoladığı değerlendirilen E.A. (49) isimli şahsın Söke ilçesinde ikamet ettiği tespit edildi. 26 Şubat 2026 tarihinde şüpheliye ait adreste operasyon gerçekleştirildi.