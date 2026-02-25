Epstein ağında kayıp kanıtlar: Trump'a yönelik "cinsel saldırı" ifadeleri dosyadan silindi mi?

Kamuya açıklanan milyarder Jeffrey Epstein dava dosyalarında, yüzlerce FBI tanık tutanağından 90'ı aşkın belgenin eksik olduğu ileri sürüldü. Bulunamayan evraklar arasında, ABD Başkanı Donald Trump'ı cinsel saldırı ile suçlayan bir kadının ifadelerinin de yer aldığı belirtiliyor. Pedofili ağına yönelik yürütülen soruşturmada paylaşılan milyonlarca sayfalık arşivde ciddi FBI kayıt boşlukları olduğuna dikkat çekiliyor.

'Listede ciddi eksiklikler var'

CNN tarafından yapılan incelemelere göre, dosyada yer alması gereken yaklaşık 325 FBI tanık görüşmesinin dörtte birinden fazlası (90'ı aşkın kayıt) belgeler arasında görünmüyor. Eksik kayıtlar arasında, 13 yaşından itibaren Epstein'ın defalarca istismarına uğradığını belirten ve aynı zamanda Trump'a yönelik cinsel saldırı suçlamaları yönelten bir kadının üç farklı görüşme tutanağı da yer alıyor.

Adalet Bakanlığı'ndan yalanlama

Adalet Bakanlığı Sözcüsü, Epstein dava dosyalarından herhangi bir kaydın kasıtlı olarak silindiği iddialarını reddederek, sürecin yasalara tam uyum içinde yürütüldüğünü savundu. Yetkililer, görünmeyen dosyaların farklı bölümlerde olabileceğini veya bazı belge seri numaralarının sansürlenmiş olabileceğini dile getirdi.

Mağdurlar kendi ifadelerine ulaşamıyor

Son günlerde Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesine giren bazı Epstein mağdurları, FBI'a verdikleri ifadeleri bulamadıklarını aktardı. 22 yaşındayken Epstein'ın istismarına maruz kaldığını ifade eden Jess Michaels, "Hepimiz kendi mağdur ifadelerimizin peşindeyiz" şeklinde konuştu. Michaels, belgelerdeki ağır karartmaların ve eksik raporların, "Adalet Bakanlığı'nın tüm ülkeyi kandırmaya çalıştığı" izlenimi yarattığını savundu.

Kritik "302 tutanakları" neden önemli?

Yayınlanan 3 milyonu aşkın sayfa arasında, Epstein'ın iş ortağı Ghislaine Maxwell'in 2021 yılındaki davası öncesi savunma avukatlarına teslim edilen evraklar da var. Bunların içinde FBI'ın tanık görüşmelerini kayıt altına aldığı ve "302" formatı olarak bilinen yüzlerce tutanak bulunuyor.

Uzmanlara göre, eksik olduğu iddia edilen bu belgeler, FBI'ın Epstein ve Maxwell etrafında yürüttüğü yıllar süren soruşturmayı tam anlamıyla çözebilmek için hayati önem taşıyor. Eski FBI Başkan Yardımcısı Andrew McCabe, bu tutanakların önemini şu sözlerle özetledi: "Soruşturmayı oluşturan en temel ve en önemli yapı taşlarıdır."

Trump'a yönelik iddiaların detayları

Eksik olduğu ifade edilen 302 tutanaklarının bir kısmının, Trump'ı suçlayan tanığa ait olduğu öne sürülüyor. Dosyadaki detaylara göre olay örgüsü şu şekilde gelişti:

Kadın, Epstein'ın 2019'da tutuklanmasından birkaç gün sonra FBI ihbar hattını arayarak mağdur olduğunu bildirdi.

İki hafta sonra avukatının ofisinde ifade verdi.

İfadesinde, Epstein'ın Güney Carolina'daki evinde bir çocuk bakıcılığı ilanına yanıt vererek işe başladığını ve 13 yaşından itibaren defalarca istismara uğradığını anlattı.

Görüşme esnasında ajanlara, bir arkadaşının gönderdiği Trump ve Epstein'ı yan yana gösteren bilindik bir fotoğrafı sundu. Avukatının ise "tanınmış şahısları suçlamanın getirdiği endişelerden" bahsettiği kayıtlara geçti.

Şiddet ve baskı iddiası

Davadaki delil listesinde, bahsi geçen mağdura ait Ağustos ve Ekim 2019 tarihlerini taşıyan üç adet ek 302 tutanağı ve üç farklı "görüşme notu" daha gözüküyor; fakat bu evraklar kamuya açılan dosyalar arasında bulunmuyor.

Öte yandan, sansürlenmiş bazı belgelerde, Epstein ile ilişkili "önemli isimler" arasında yer aldığı belirtilen bir kadının, Trump'ın kendisini istismarda bulunduğu ve şiddet uyguladığı yönündeki ağır iddialarına yer veriliyor. FBI'ın bu suçlamalar karşısında nasıl bir sonuca vardığı ise belirsiz. Dosyalardaki bir e-posta yazışmasında, "Trump'ın istismarına uğradığını iddia eden bir mağdurun daha sonra işbirliğinden vazgeçtiği" belirtiliyor, ancak bu kişinin aynı kadın olup olmadığı netlik kazanmış değil.







