İstanbul’da PKK’ya yönelik operasyon: DGH ile PYD/YPG üyesi 9 şüpheli yakalandı

Ekonomi

Uçak sayısı 390'a çıktı: THY bir ayda 7,3 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), eylül ayında iç ve dış hat olmak üzere toplam 7,3 milyon yolcu taşıdı. Havayolu şirketinin 2022 yılı eylül ayı sonunda filodaki uçak sayısı 390 oldu.