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İSTANBUL

İstanbul’da PKK’ya yönelik operasyon: DGH ile PYD/YPG üyesi 9 şüpheli yakalandı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün gençlik yapılanması DGH ile Suriye uzantısı PYD/YPG üyesi 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul’da PKK’ya yönelik operasyon: DGH ile PYD/YPG üyesi 9 şüpheli yakalandı
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İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün gençlik yapılanması DGH ile Suriye uzantısı PYD/YPG üyesi 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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