İstanbul'da sokak köpeklerinden kaçan 16 koyun dereye düştü

Başıboş sokak köpeklerinden kaçan koyunlar derede kayboldu.
Başakşehir’de bulunan Sazlıdere kıyısında otlayan koyun sürüsüne sokak köpekleri saldırdı.
16 koyun düşerek gözden kayboldu
Köpeklerin saldırmasıyla sürüdeki koyunlar kaçışmaya başladı.
16 koyun dereye düşerek gözden kayboldu.
Olayı fark eden çoban duruma müdahale ederken, ihbar üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
İtfaiyeye ait dalgıç ekipleri dere boyunca arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin saatler süren çalışması sonucu bazı koyunlar kurtarılarak sahiplerine teslim edilirken, bazı koyunlar ise bulunamadı.
Dalgıçların çalışmaları ve koyunların kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.