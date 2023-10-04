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İstanbul'da sokak köpeklerinden kaçan 16 koyun dereye düştü

İstanbul Başakşehir'de akılalmaz bir olay meydana geldi. Sazlıdere kıyısında başıboş sokak köpekleri saldırınca korkarak kaçışmaya başlayan sürüdeki 16 koyun dereye düştü. Olay yerine gelen itfaiye dalgıç ekipleri, saatlerce aradıkları koyunlardan bazılarını kurtarmayı başardı.

10:30 . 4/10/2023 الأربعاء
IHA
Başıboş sokak köpeklerinden kaçan koyunlar derede kayboldu.

Başıboş sokak köpeklerinden kaçan koyunlar derede kayboldu.

Başakşehir’de bulunan Sazlıdere kıyısında otlayan koyun sürüsüne sokak köpekleri saldırdı.


16 koyun düşerek gözden kayboldu

Köpeklerin saldırmasıyla sürüdeki koyunlar kaçışmaya başladı.


16 koyun dereye düşerek gözden kayboldu.


Olayı fark eden çoban duruma müdahale ederken, ihbar üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.


İtfaiyeye ait dalgıç ekipleri dere boyunca arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin saatler süren çalışması sonucu bazı koyunlar kurtarılarak sahiplerine teslim edilirken, bazı koyunlar ise bulunamadı.


Dalgıçların çalışmaları ve koyunların kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

'Kıyıda köpekler saldırmış'

Çoban Şehmus Korkmaz,
“Ben burada değildim, koyunlar benim de değil ama benim akrabamın. Buraya koyunlar düştü. 16 koyun kayıp. İtfaiye ekipleri bazılarını kurtardı, sazlıklara falan baktı ama köpekler saldırmış. Koyunlar gece burada kalınca sürüden ayrılmış, saldırı sonucunda 6 tane de yaralı var”
ifadelerini kullandı.
#sokak köpekleri
#Başıboş Köpek Sorunu
#İstanbul
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