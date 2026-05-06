Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul'da TOKİ kurasında adı çıkmayanlar dikkat: 5 bin TL başvuru iadeleri başladı

İstanbul'da TOKİ kurasında adı çıkmayanlar dikkat: 5 bin TL başvuru iadeleri başladı

13:236/05/2026, Çarşamba
G: 6/05/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
İşte TOKİ ücret iadesi sorgulama ve ödeme detayları...
İşte TOKİ ücret iadesi sorgulama ve ödeme detayları...

TOKİ '500 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında kurada adı çıkmayan vatandaşlar için başvuru bedeli iade süreci resmen başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulan takvime göre, iadeler bankalar üzerinden hesaplara aktarılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin iadesinin başlandığını duyurdu.

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, 500 Bin Sosyal Konut kampanyası kapsamında İstanbul'da hayata geçirilecek 100 bin konutluk proje için hak sahipliği belirleme kurası, 25, 26 ve 27 Nisan'da tamamlandı.

Bu kapsamda hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedelleri, başvuru sırasında Ziraat Bankası tarafından başvuru sahibi adına açılan hesaba iade edilmeye başlandı.

TOKİ başvuru iade ücreti nasıl alınır?

Başvuru bedeli iadeleri, Ziraat Bankası ATM'lerinden "kartsız işlemler > diğer işlemler > diğer para çekme > TOKİ başvuru iadesi" menüsü üzerinden alınabilecek.

Şubeler üzerinden yapılacak iade işlemleri ise vatandaşların Ziraat Bankası şubelerine başvurarak sıra çağrı sistemi numarası almasının ardından gerçekleştirilecek.

Hesabını kapatan vatandaşların iade işlemleri de ilgili şubeler aracılığıyla yapılacak.



#TOKİ
#istanbul
#iade
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 6 Mayıs Çarşamba Şampiyonlar Ligi yarı final maçı programı