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İSTANBUL

İstanbul'da toplu ulaşım ve servis ücretlerine zam

İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi, UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda toplu ulaşım ve servis ücretlerine zam
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İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi, UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi.

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