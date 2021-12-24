İstanbul'da toplu ulaşım ve servis ücretlerine zam

Dünya

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcinin aracıyla ezdiği Filistinli kadın öldü

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimcinin aracıyla ezdiği Filistinli kadın hayatını kaybetti. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ramallah kenti yakınlarında bir Yahudi yerleşimci aracıyla 60 yaşındaki Gadir Musaheme'yi ezdi. Ağır şekilde yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Filistinli kadın hayatını kaybetti. Söz konusu Yahudi yerleşimci ise ambulans gelmeden olay yerinden kaçtı.