İstanbul'da toplu ulaşım ve servis ücretlerine büyük zam

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir'in başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam önerildi.

Ayrı oylama talebi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, her sektöre göre ayrı ayrı fiyat teklifi yapılması gerektiğini belirterek gündem teklifi sunmak istedi. Teklif, oturum başkanı Demir tarafından gündeme alınmadı.

Yücel, temmuz ayında elektronik bilete yüzde 15 zam geldiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

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"O zaman taksi ve minibüs esnafına neden zam vermedik? Şu anda elektronik bilete yüzde 36 zam isteniyor. Bu zam oranına göre elektronik bilet 5,50 lira yapılmak isteniyor. Geçen hafta Tekirdağ'da ücretler 4,50, Kocaeli'de 4,35 oldu. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Asgari ücrete yüzde 50 verildi diye bunu vatandaşın sırtına yükleyemeyiz. Toplu ulaşım ucuz olursa insanlar tercih eder. Trafik mühendisliğinin genel bir kuralıdır bu. Bizim yaklaşımımız İstanbulluların lehine olacak şekilde olacaktır. Evet ya da hayır tarzında yaklaşımla baskı yapılması doğru değildir. Biz elektronik bilet zammının vatandaşlara fazladan yük getireceğini düşünüyor ve fazla buluyoruz."

Teklif edilen ücretlerle vatandaşların toplu ulaşımdan özel araçlara kaçacağını dile getiren Yücel, İBB'nin temmuz ayındaki yüzde 15 zammın üzerine yüzde 36 zam önermesinin kabul edilebilir olmadığını belirtti.

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Serdar Yücel, İBB'nin teklifini, servis ve elektronik bilet ücretlerine yüzde 20,28 şeklinde değiştirilerek getirilmesi halinde kabul edeceklerini söyledi.

Taksiciler yüzde 100 zam talep etti

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, artan fiyatların çok altında bir teklif verildiğini savundu.

Soy, temmuz ayında yapılan zammın geçen yılbaşında verilmeyen zam olduğunu ifade ederek, "Yarın metro durduğu zaman bunun sorumlusu kim olacak, cevap verin" dedi.

Ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Demir ise fiyat hesaplaması için Tekirdağ ve farklı şehirlerle İstanbul'un karşılaştırılamayacağını söyledi.

Yakıt ve girdi maaliyetlerinin arttığını belirten Demir, "Amaç toplu taşımayı mı durdurmak? Halkı çok düşündüğünüzü söylüyorsunuz ama... Tur-Yol bazı seferlerini durdurdu. Yakıt fiyatları çok arttı. Dolar fiyatları düşmedi. Geçen yıl 6,54'tü, bugün 11 liralarda." diye konuştu.

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Türkiye Şoförler Federasyonu Temsilcisi ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, esnaf olarak maliyetlerinin yükseldiğini belirterek, önerilen rakamların yeterli olmadığını savundu. Aksu, taksi açılış ve kısa mesafe için yüzde 100, kilometre başı ücretin ise yüzde 60 artırılmasını istedi.

Karara şerh koyuldu

Müzakerelerin ardından yapılan oylamada İBB'nin elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs için yüzde 36, servis ücretleri için yüzde 27'lik zam teklifi, bakanlık temsilcilerinin şerh kararıyla oy birliği ile kabul edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Yücel, teklifin servis araçları ile elektronik bilete yüzde 20,28 oranında zam yapılması şeklinde değiştirilerek kabulüne dair şerh koyduklarını söyledi.

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Yücel, "Yalnız belirtilen şerhler toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunu teşkil ettiğinden, UKOME kararı, servis araçları ile elektronik bilete yüzde 20,28 oranında zam yapılması şeklinde olmuştur." görüşünü dile getirdi.

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Zamlı tarifeler, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak. Taksilerde ise İstanbul Valiliğinin talebiyle taksimetre güncelleme çalışmaları sebebiyle yeni tarife 20 gün sonra yürürlüğe girecek.

ZAMDAN SONRA YENİ TARİFELER ŞÖYLE:

Tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya,

Öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya,

Sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya,

Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya,

Öğrenci aylık akbil ne kadar?

Aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya,

Aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya, Metrobüste tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, Öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya,

Sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.

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Servis ücretleri ne kadar?

Servis ücreti 0-1 kilometre arası 312 liradan 396 liraya çıkarıldı.

Minibüslerde kısa mesafe 2,75 liradan 3,75 liraya, uzun mesafe 4 liradan 5,50 liraya, öğrenci ücreti 1,75 liradan 2,50 liraya yükseltildi.

TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ 7 LİRA, KISA MESAFE 20 TL

Taksi açılış ücreti 5,55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14,50 liradan 20 liraya, kilometre başına 3,44 liradan 4,45 liraya çıkarıldı.

Yüzde 36'lık zamla elektronik bilette ise tek geçişlik ücret 8 liradan 11 liraya çıktı.





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