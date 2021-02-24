Gündem İstanbulda trafiği kilitleyen kaza
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İstanbul Maslak'ta trafiği kilitleyen kaza

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza

İstanbul Sarıyer'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarparak yan döndü. Kaza yapan otomobile vurmak istemeyen iki otomobil de kaldırıma çarptı. Yaşanan kazalar nedeniyle Maslak-Beşiktaş istikametinde trafikte yoğunluk oluştu.

Haber Merkezi DHA
Yaralı sürücü olay yerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralı sürücü olay yerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'daki kaza, Maslak Büyükdere Caddesi Harp Akademileri önünde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maslaktan Beşiktaş istikametine giden 34 VG 2242 plakalı otomobil sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle refüje çıkarak ağaca çarptı.

DHA

Çarpmanın etkisiyle otomobil yan döndü. Kaza yapan sürücü yaralandı. Kazaya karışmak istemeyen iki otomobil de kaldırıma çarparak kaza yaptı.

Yaralı sürücü için olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

DHA


Ağaca vurarak yan dönen otomobil nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Kaza yapan otomobilin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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