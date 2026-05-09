İstanbul'da üç ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak

00:439/05/2026, Cumartesi
AA
Kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
İstanbul'da düzenlenecek bazı etkinlikler nedeniyle Beyoğlu, Fatih ve Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar duyuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 ilçede gerçekleştirilecek bazı programlar kapsamında kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Etkinlikler dolayısıyla saat 10.00'dan itibaren program bitene kadar Galata Köprüsü Beyoğlu istikameti, Atatürk Köprüsü Fatih istikameti, Kennedy Caddesi'nin Çatladıkapı-Sirkeci ışıklar arası ile Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülezel Paşa, Ayvansaray, Kadir Has, Meclisi Mebusan, Kemeraltı, Dolmabahçe, Beşiktaş, Eski Yıldız, Çırağan ve Tersane caddeleri ile Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı ışıklar arası, Refik Saydam Caddesi'nden Unkapanı istikameti, İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası trafiğe kapatılacak.

Vatan, Millet, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Palanga, Asariye, Portokal Yokuşu, Dereboyu, Asker Ocağı, İnönü ve Evliya Çelebi caddeleri ile Tarlabaşı Bulvarı alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.



