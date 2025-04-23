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İstanbul'da üniversiteler de 2 gün tatil edildi

İstanbul'da üniversiteler de 2 gün tatil edildi

16:4523/04/2025, الأربعاء
G: 23/04/2025, الأربعاء
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YÖK Başkanı Özvar İstanbul'daki depremlerle ilgili, "Yarın ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir" dedi.

YÖK Başkanı Özvar İstanbul'daki depremlerle ilgili, "Yarın ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir" dedi.

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