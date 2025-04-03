İstanbul’da zam şampiyonu taze fasulye

İstanbul Ticaret Odası (İTO), mart ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler ile değişim oranlarını açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 208 adet ürünün fiyatında artış izlenirken, 52 ürünün fiyatı azaldı. Mart ayında bir önceki aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 60,36 ile taze fasulye olurken, onu yüzde 43,88 ile patlıcan, yüzde 41,93 ile kabak ve yüzde 41,73 ile dolmalık biber izledi.





BERBER FİYATLARI ZİRVEYİ TAKİPTE

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 25,23 ile erkek berberi-saç kesim, yüzde 24,96 ile limon, yüzde 21,92 ile domates, yüzde 19,64 ile karnabahar, yüzde 19,06 ile sarımsak, yüzde 17,25 ile muz, yüzde 16,11 ile kuru soğan oldu. Geçen ay sivri biber yüzde 12,17, günlük araç kiralama ücreti yüzde 11,3, kolonya yüzde 9,65, yeşil soğan ise yüzde 8,79 arttı.





UÇAK BİLETİ %26 UCUZLADI

Martta bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün yüzde 26,03 ile uçak bileti olurken, onu yüzde 14,19 ile porselen ev eşyası, yüzde 7,98 ile kıvırcık, yüzde 2,89 ile zeytinyağı takip etti. Fiyatlar, yemek odası takımlarında yüzde 2,19, balıkta yüzde 2,18, deodorantta yüzde 1,75, yer fıstığında yüzde 1,23, pul biberde yüzde 0,91, hazır çorbalarda yüzde 0,39 geriledi.



