Ramazan erzakı paketleri Metro’dan Bereketi sizden

İftar ve sahurda lezzetli sofraların kurulmasına yardımcı olacak temel gıda ürünlerinden oluşan üç farklı erzak paketini avantajlı fiyatlarla müşterilere sunan Metro Türkiye, bu yıl kendi markası Aro ürünlerinden oluşan özel bir seçenek de hazırladı. 465 TL'den başlayan fiyatlarla sunulan hazır paketlerin yanı sıra yardımlaşmanın bereketini yaşatmak isteyen kurumların özelleştirilmiş koliler hazırlayabilmesi içinse “Kendi Erzak Paketini Oluştur” seçeneği Metro Türkiye’de.





Ülkemizde faaliyete başladığı 1990 yılından bu yana Türk mutfak kültürünün değerlerini korumayı ve yaşatmayı misyon edinen Metro Türkiye, hem mutfağımızın hem de yardımlaşmanın en önemli yansımalarından biri olan Ramazan sofraları için hazırlıklarını tamamladı. Bolluk, bereket, dayanışma kavramlarının çok daha fazla anlam kazandığı Ramazan ayına özel hazırlanan üç farklı erzak paketi, bu yıl da Metro Türkiye güvencesiyle raflarda yerini aldı. Her partisi gıda analiz ve denetimlerinden geçmiş yağ, un, salça, tuz, çay, şeker ve bakliyat gibi temel gıda ürünlerinden oluşan erzak paketleri paylaşmanın gücünü artırırken, Ramazan sofralarını da bereketlendirecek.





Bu yıl müşterilerine kendi markası Aro’nun 13 ürün çeşidinden oluşan özel bir erzak paketi de hazırlayan Metro Türkiye, kendi ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş kolileri tercih eden kurumlar içinse “Kendi Erzak Paketini Oluştur” seçeneği sunuyor.

Müşterilerine birbirinden çeşitli ve kaliteli ürünleri kaynağından rafa en güvenli şekilde ulaştırmayı en temel görev olarak gören Metro Türkiye, erzak paketlerinde yer verdiği toplam 40’tan fazla çeşit ürün için tedarikçilere gıda güvenliği denetimleri yapmanın yanı sıra her parti ürünü akredite laboratuvarlarda analizlerden geçiriyor. Yalnızca analiz ve denetim sonucu onaylanmış ürünlere ramazan paketlerinde yer vererek bereketi paylaşmayı güvenilir bir hale getiriyor.





Siz de ramazanın bereketini Metro Erzak Paketleri ile yaşatmak için üç farklı seçenekle sunulan Ramazan paketlerinden size uygun olanı seçebilir ya da “Çok Al Az Öde” ile toplu alım avantajı sunan ürünlerin de yer aldığı seçeneklerle kendi erzak paketinizi dilediğiniz miktarda ve tutarda oluşturabilirsiniz. Ülkemizin dört bir yanındaki 61 iline satışı yapılan erzak paketlerinin yanı sıra bereketi dilediğiniz kişi ve kurumlarla paylaşmak için Metro Türkiye’nin özel indirim oranlarıyla müşterilerine sunduğu Metro Hediye Çeki ve Dijital Hediye Kartı seçeneklerinden de faydalanabilirsiniz.

Ramazan erzak paketi

1 litre Aro Ayçiçek Yağı, 1 kg Aro Un, 1 kg Aro Toz Şeker, 500 g Aro Makarna Spagetti, 500 g Aro Arpa Şehriye, 200 g Aro Zeytin (351-380), 1kg Aro Kırmızı Mercimek, 1 kg Aro Nohut, 1 kg Aro Pilavlık Bulgur, 750 g Aro Tuz, 500 g Aro Rize Çay, 830 g Aro Domates Salçası, 1 kg Aro Pilavlık Pirinç ürünlerinden oluşuyor.

Fiyat: 465 TL (KDV dahil)

Ramazan erzak paketi 2

21 çeşit ürün içeren Ramazan erzak paketi; 2 litre Biryağ Ayçiçek Yağı, 2 kg Söke Un, 1 kg Doğuş Toz Şeker, 500 g Tat Burgu Makarna, 500 g Tat Kalem Makarna, 500 g Tat Tel Şehriye, 500 g Tat Arpa Şehriye, 400 g Onur Siyah Zeytin (411-460), 1 kg Tat Yerli Kırmızı Mercimek, 1 kg Tat Nohut, 1 kg Tat Pilavlık Bulgur, 750 g Billur Tuz, 500 g Efor Rize Çay, 830 g Tukaş Domates Salçası, 180 g Çokokrem Fındık Kreması, 2 kg Tat Yerli Pilavlık Pirinç, 98 g Dr. Oetker Kakaolu Puding, 80 g Dr. Oetker Vanilyalı Puding, 750 g Doğuş Küp Şeker, 51 g Bizim Çorba Şehriyeli Tavuk, 80 g Bizim Çorba Ezogelin ürünlerinden oluşuyor.

Fiyat: 890 TL (KDV dahil)

Ramazan erzak paketi 3

23 çeşit ürün içeren Ramazan erzak paketi; 2 litre Biryağ Ayçiçek Yağı, 1 litre Biryağ Ayçiçek Yağı, 2 kg Söke Un, 1 kg Doğuş Toz Şeker, 500 g Arbella Burgu Makarna, 500 g Arbella Kalem Makarna, 500 g Arbella Tel Şehriye, 500 g Arbella Arpa Şehriye, 500 g Marmarabirlik Zeytin (411-460), 1 kg Tat Yerli Kırmızı Mercimek, 1 kg Tat Dermason Fasulye, 1 kg Tat Pilavlık Bulgur, 750 g Billur İyotlu Tuz, 500 g Efor Tiryaki Çay, 830 g Tat Domates Salçası, 2 kg Tat Osmancık Pirinç, 98 g Dr.Oetker Kakaolu Puding, 80 g Dr.Oetker Vanilyalı Puding, 750 g Doğuş Küp Şeker, 51 g Bizim Çorba Şehriyeli Tavuk, 80 g Bizim Çorba Ezogelin, 180 g Çokokrem Fındık Kreması, 50 g Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi ürünlerinden oluşuyor.