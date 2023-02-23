İstanbul'daki binalarda hızlı tarama testine 76 bin başvuru

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10 ilde yıkıcı boyutlara ulaşırken uzmanların açıklamalarından sonra gözler olası İstanbul depremine çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıldır yapılan hızlı tarama testleri Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından hız kazandı. İstanbul'da yaşadıkları binaların risk durumunu analiz ettirmek isteyenlerin tercih ettiği hızlı tarama yöntemi, evde kolon üzerinden incelemeler yapılarak uygulanıyor. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Özlem Tut, "Biz bu süre içerisinde 107 bin binayı ziyaret edip inceleme izni istedik ancak bu zamana kadar 29 bin bina inceleme için izin verdi. Bugün itibariyle toplam 76 bin başvuru aldık. Bunların hepsine cevap vereceğiz. Yıkıcı depremlerden sonra çok fazla hassasiyet oluştu. Bu başvuruları başvuru sırasına göre değerlendirmeye alıp bütün binaları inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

10 kat üzeri binalarda uygulanıyor

Tut, bu yöntemin 10 kat üzeri binalar için uygulanmadığını ifade ederken "2000 sonrası yapılar başvuramıyordu, bu noktada da başvuru aldık, bu hafta itibarıyla bu başvuruları da değerlendirmeye alacağız. Başvuru yapılabilir. 2000 yılı öncesi inşa edilmiş yapılar bizim kırılgan yapı stokumuzu oluşturuyor ve bu yapıları öncelendirerek başvuruları değerlendireceğiz. Kiracılarla ilgili de yoğunlukla talep gelmekteydi. Sistemimizi buna göre inceledik. Kiracıların da başvurularını alacağız." dedi.

'Risk grubunda çıkarsa bilgilendirme yapıyoruz'

318 bin binanın hızlı taramalar sonucunda deprem yükü taşıma kapasitesinin olmadığının anlaşıldığını hatırlatan Tut, bu binaların kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandırmak ve hızlıca tahliyelerini sağlamak için kira yardımlarını 4 bin 500 olarak belirlediklerini açıkladı. "Şu an yaptığımız hızlı tarama yöntemiyle bina incelemesi 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı ilan edilmeden bir önceki aşamadır. Bunun sonrasında eğer yapı risk grubunda çıkarsa zaten biz İstanbullulara bu bilgilendirmeyi yapıyoruz." diye konuşan Tut, inceleme sonucunda vatandaşların KİPTAŞ üzerinden de yenilenme süreçleri için başvuru yapabileceklerini söyledi.







