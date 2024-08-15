İstanbul'dan 581 bin kişi göç etti

Türkiye'de geçen yıl 3 milyon 450 bin 953 kişinin iller arasında göç etti. İstanbul 412 bin 707 kişiyle en çok göç alan il olurken, Ardahan 6 bin 856 kişiyle en az göç alan il oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin "İç Göç İstatistikleri"ni yayımladı.

EN AZ GÖÇ ALAN İL ARDAHAN

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımında, İstanbul 412 bin 707 kişiyle en çok göç alan il olarak tespit edildi. İstanbul'u sırasıyla 232 bin 700 kişiyle Ankara ve 147 bin 765 kişiyle İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 6 bin 856 kişiyle Ardahan, 10 bin 202 kişiyle Bayburt ve 11 bin 806 kişiyle Tunceli oldu. İstanbul 581 bin 330 kişiyle en çok göç veren il olurken, bu ili 208 bin 740 kişiyle Ankara ve 164 bin 247 kişiyle Hatay takip etti. En az göç veren iller ise sırasıyla 6 bin 811 kişiyle Ardahan, 7 bin 234 kişiyle Tunceli ve 7 bin 604 kişiyle Kilis olarak belirlendi.

Türkiye'de, geçen yıl iller arası en fazla 647 bin 191 kişiyle 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Bu grupta göç edenlerin yüzde 43,4'ünü erkekler, yüzde 56,6'sını ise kadınlar oluşturdu. Geçen yıl iller arası göç edenlerden 601 bin 481'i hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti.

DAHA İYİ YAŞAM KOŞULLARI İÇİN

Cinsiyete göre göç etme nedeni incelendiğinde ise Türkiye'de 2023 yılında cinsiyete göre en önemli göç etme nedeni, erkeklerde 257 bin 277 kişiyle daha iyi konut ve yaşam koşulları olurken, kadınlarda 361 bin 15 kişi ile hanedeki fertlerden birine bağımlı göç oldu.

Erzurum'a yerleşti

10 yılı aşkın süre İstanbul'da yaşayan 65 yaşındaki Filiz Aksan, Erzurum'a taşındı. Son dönemde İstanbul'da yaşamanın oldukça pahalı hale geldiğini anlatan Aksan, "İstanbul'u gerçekten çok seviyorum, çocuklarım yaşıyor, çalışıyor. Ancak kiralar artık gerçekten çok pahalı. Yalnızca kira değil, İstanbul'da yaşamak için bazı sıkıntıları göze almak gerekiyor. Eğer belirli bir yaşa gelmişseniz, niye sıkıntıya gireyim diye düşünüyorsunuz. Ve tası tarağı toplayıp başka şehre gidiyorsunuz. Şimdilerde İstanbul maceramıza ara verip, Erzurum'a yerleştim. Burada hem stresten uzağım hem de torunumla vakit geçirdiğim için mutluyum" diye konuştu.







