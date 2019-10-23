Gündem İstanbulensis Vatan şiirleriyle başlayacak
İSTANBUL

İstanbulensis Vatan şiirleriyle başlayacak

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu sene 7.’si düzenlenecek olan Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, “Balkan Esintileri” temasıyla bugün başlıyor. Festival, Barış Pınarı Harekatı’na destek için vatan şiirleri eşliğinde kapılarını açacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hüseyin Keskin
Hüseyin Keskin

2012 yılından bu yana gerçekleştirilen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, 23 Ekim’de başlıyor. Bu sene Balkan Esintisi temasıyla şiir severlerle buluşacak olan festivale yurt içi ve yurt dışından çok sayıda şair katılacak. Arnavutluk’tan Jolanda Lila Tusku, Bulgaristan’dan Resmiye Mumin, Bosna Hersek’ten Asmir Kujovic ve Cemalettin Latiç, Hırvatistan’dan Ervin Yahiç, Karadağ’dan Flutur Mustafa, Kosova’dan İbrahim Aslan, Kuzey Makedonya’dan Leyla Şerif, Romanya’dan Hayat Memiş, Sırbistan’dan Milica J. Lilic, Yunanistan’dan Maria Koulouri olmak üzere yurt dışından toplamda 11 şair konuk olacak.

HER YIL FARKLI BİR TEMA

Festivalle ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, festivallerin ve fuarların ilçeyle özdeşleştiğini ifade etti. Sultanbeyli’nin kültürel anlamda büyük başarılara imza attığını vurgulayan Başkan Keskin, “Bu yıl 7.’sini düzenliyoruz. Her yıl farklı bir temayla şiir severlerin karşısına çıkıyoruz. Geçtiğimiz senelerde ‘Göç’ ve ‘Mazlum Coğrafyalar’ temalarını işlemiştik. Bu sene bağlarımızın hiç kopmadığı Balkanları tema olarak belirledik ve ‘Balkan Esintisi’ başlığıyla halkımızın karşısındayız. Balkan coğrafyasındaki şairlerimizi ağırlayacağımız için heyecanlıyız” dedi.

SULTANBEYLİ ŞİİRE DOYACAK

23-25 Ekim 2019 tarihleri arasında festival kapsamında etkinlikler düzenlenecek. Festival kapsamında; birinci gün (bugün), Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da şairlerin şiir dinletilerinin akabinde Şükriye Tutkun Balkan türkülerini seslendirecek.

Festivalin ikinci ve üçüncü gününde (24-25 Ekim 2019) ise şairler çeşitli okullarda gençlerle buluşacak. Festival, 25 Ekim 2019 tarihinde Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi’nde saat 19.00’da şiir dinletilerinin ardından 3 Hisar Konseri ile tamamlanacak.

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