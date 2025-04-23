İstanbullular deprem ve tatil nedeniyle şehri terk ediyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle İstanbul’da yoğun olmayan trafik, yaşanan depremin ardından adeta kilitlendi.

Özellikle ana arterlerde ve kilit güzergahlarda araç kuyrukları; benzin istasyonlarında da yoğunluk oluştu.

Gün içerinde yapılan açıklamada, okulların iki gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.

Tatilin uzaması, birçok aile için kısa süreliğine de olsa şehirden uzaklaşmak adına bir fırsata dönüştü.