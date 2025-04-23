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İstanbullular deprem ve tatil nedeniyle şehri terk ediyor

İstanbullular deprem ve tatil nedeniyle şehri terk ediyor

20:1423/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Deprem ve tatil kararının ardından İstanbul'un çıkış güzergahlarında yoğunluk yaşanıyor. (Foto: Arşiv)
Deprem ve tatil kararının ardından İstanbul'un çıkış güzergahlarında yoğunluk yaşanıyor. (Foto: Arşiv)

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, 23 Nisan resmi tatili ve okulların iki gün süreyle tatil edilmesi yoğun bir hareketliliğe yol açtı. Hafta sonu ile birleşen iki günlük tatil kararının ve depremin ardından şehir dışına çıkışlarda trafik yoğunluğu gözlemlenirken, şehir içi trafik yoğunluğunda ise büyük bir azalma yaşandı.

İstanbul’da bugün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, şehirde günlük yaşamı derinden etkiledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle İstanbul’da yoğun olmayan trafik, yaşanan depremin ardından adeta kilitlendi.

Özellikle ana arterlerde ve kilit güzergahlarda araç kuyrukları; benzin istasyonlarında da yoğunluk oluştu.

Şehrin çıkış noktaları kilitlendi

Gün içerinde yapılan açıklamada, okulların iki gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.

Tatilin uzaması, birçok aile için kısa süreliğine de olsa şehirden uzaklaşmak adına bir fırsata dönüştü.

Bunun üzerine şehrin içindeki trafik yoğunluğu, İstanbul’un köprü yollarında, otoyol bağlantılarında ve şehrin çıkış noktalarında oluşmaya başladı.

İstanbullular şehri terk etmeye başladı

Deprem sonrası Avrupa Yakası'nda Büyükçekmece Edirne istikametinde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda ise trafik yoğunluğu TEM Otoyolu'nun Ataşehir kesiminde başlayıp Tuzla'ya kadar uzanıyor.

Yaşanan yoğunluk, İstanbulluların deprem ve hafta sonuyla birleşen okul tatili nedeniyle şehri terk etmeye başladığını net şekilde ortaya koydu.



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