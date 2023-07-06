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İstanbul'un sahil ve parklarında nargile yasağı

İstanbul Valisi Davut Gül, şehirdeki orman, mesire alanı, park, plaj ve sahillerde nargile içilmesinin yasaklandığını açıkladı. Gül, yasağın ruhsatlı nargile salonlarını kapsamadığını söyledi.

04:00 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmediği belirtildi.

Ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmediği belirtildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesinin yasaklandığını bildirdi. İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul’da plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir.” ifadesini kullandı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da nargile satışı ile ilgili basında çıkan haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi. Açıklamada, “İstanbul’da orman yangınlarının önüne geçmek, plaj ve sahillerde olumsuz görüntülerin oluşmasını engellemek, kamuya açık, piknik alanı, park ve mesire alanlarında çevreyi rahatsız etmemek amacıyla belirtilen alanlarda nargile içilmesi, sunumu ve satışı yasaklanmıştır. Buraların dışındaki işyerlerinden ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir” denildi.


#nargile
#İstanbul
#valilik
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