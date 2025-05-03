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İstanbul'un toplu ulaşım çilesi bitmiyor

İstanbul'un toplu ulaşım çilesi bitmiyor

00:023/05/2025, Cumartesi
IHA
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İstanbulluların çilesi bitmiyor.
İstanbulluların çilesi bitmiyor.

İstanbul'da otobüslerin yetersiz kalması ve geç gelmesi nedeniyle Büyükçekmece tarafına giden vatandaşlar isyan etti. Metrobüs sonrası otobüs harici alternatifi olmayan İstanbullular her gün aynı çileyi yaşıyor.

Metrobüsün son durağı olan Beylikdüzü'nde inen vatandaşlar, Büyükçekmece yönündeki ilçelere gitmek için uzun süre otobüs bekliyor. Metrobüs sonrasında toplu taşımadaki otobüsler dışında başka alternatifi olmayan vatandaşlar, her gün süren yaşanan toplu taşıma çilesine tepki gösterdi. Özellikle Silivri ve Çatalca hattında seyahat eden vatandaşlar, saatlerce bekleyerek her gün aynı çileyi çekiyor. İş çıkış saatlerinde duraklarda oluşan yoğun kalabalığa ve otobüslerin yetersiz olmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Beylikdüzü'nde metrobüsten inen vatandaşlar, uzun süre otobüs bekleyerek ulaşım çilesine isyan etti.

"Buna bir çare bulamadılar"

Silivri'ye gitmek için uzun süre araç bekleyen Sami Yılmaz,
"Her gün böyle bir sıkıntı var ancak bu gün çok daha büyük rezillik oluştu. Silivri araçları çok geç geliyor ancak henüz buna bir çare bulamadılar. Her gün bu sıkıntıyı çekiyoruz. Saat 17.00 ile 20.00 saatleri arasında hep böyle kalabalık oluyor"
dedi.


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