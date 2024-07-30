İşte Abbas’a giden mektup: Gel Filistin mücadelesini dünyaya anlat

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisi'nden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Netanyahu'nun ABD Kongresinde alkışlanmasına tepki olarak, TBMM'ye davet edilmesi ve konuşma yapması çağrısı yapılmıştı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bu çağrı üzerine Çelik, "Haftalar önce biz Ankara'dan İstanbul'a Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte uçakla giderken, kendisine Netanyuhu kongresine davet edildiğini ve orada bir konuşma yapacağının söz konusu olacağını Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız bunu duyunca bizim de hakikatleri ortaya koymak adına ve bu yanlış yaklaşıma karşı duruşumuz netleştirmek maksadıyla sayın Abbas'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet etmemiz gerektiğini bu daveti de en kısa zamanda yapmak üzere girişimlerde bulunmamız gerektiğini ifade ettiler fakat Sayın Abbas sağlık sorunları olduğunu öne sürerek gelemeyeceğini ifade etti. Şimdi gelen yeni bilgiye göre başka bir zamanlama içerisinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve bu konuşmayı yapmak istediğini söyledi." dedi.