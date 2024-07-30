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İşte Abbas’a giden mektup: Gel Filistin mücadelesini dünyaya anlat

Yeni Şafak Türkiye’nin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a Meclis’te konuşması için gönderdiği mektuba ulaştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş imzalı davette, “Zatıalinizin TBMM’de hitapta bulunmasının Filistin halkının hak ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmak açısından tarihi bir vesile teşkil edeceği inancındayım” deniliyordu.

Nur Banu Aras
04:00 - 30/07/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 02:47 - 30/07/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
Mahmud Abbas.
Mahmud Abbas.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hafta sonu Rize ziyareti sırasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'de konuşturulması için Yeniden Refah Partisi'nden yapılan çağrılara tepki göstererek Abbas'a bu konuda davet gittiğini, ancak kendisinin olumlu yanıt vermediğini söyledi.

NETANYAHU ABD’DEYKEN KONUŞACAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlattığı davetin ayrıntılarına Yeni Şafak ulaştı. Edinilen bilgilere göre, Abbas ile temasa geçilerek Meclis'te konuşmasının altyapısı hazırlandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 12 Temmuz'da Abbas'a bir davetiye gönderdi. Abbas'ın İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu'nun 24 Temmuz'da ABD Kongresi'nde konuşacağı gün TBMM'de konuşma yapması planlandı. Netanyahu ABD'de konuşurken cevap Türkiye'den gelecekti.

HENİYE DE GENEL KURUL’DA OLACAKTI

Kurtulmuş imzalı davetiyede, “Filistin davasının geçmekte olduğu bu kritik dönemde zatıalinizin ülkemizi ziyaret ederek milli iradenin tecelligahı olan TBMM'de hitapta bulunmasının Filistin halkının hak ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmak açısından tarihi bir vesile teşkil edeceği inancındayım" ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin TBMM'de konuşma davetini geri çeviren Mahmud Abbas'ın sağlık sorunlarını ileri sürdüğü öğrenildi. Abbas'ın daveti kabul etmesi halinde Meclis'te hitabı Filistin’de birlik için de diplomatik girişime sahne olacaktı. Abbas, TBMM Genel Kurulu'nda hitap ederken Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniye de Genel Kurul'daki locadan Abbas'ı dinleyecekti.

Ömer Çelik.

ÇELİK: ABBAS’I CUMHURBAŞKANIMIZ ‘DAVET EDELİM’ DEDİ

Parti Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın davet sürecine ilişkin konuştu. "Sayın Cumhurbaşkanımız hakikatleri ortaya koymak adına ve bu yanlış yaklaşıma karşı duruşumuzu netleştirmek adına sayın Abbas’ı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne davet etmemiz gerektiğini, bu daveti de en kısa zamanda yapmak üzere girişimlerde bulunmamız gerektiğini ifade ettiler” diyen Çelik, şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanımız arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdiler. Netice itibariyle Meclis başkanımızla bu şekilde bir karşılıklı olarak istişare yürütüldü. Sayın Abbas sağlık sorunları olduğunu öne sürerek gelemeyeceğini ifade etti. Şimdi gelen yeni bilgiye göre başka bir zamanlama içerisinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini ve bu konuşmayı yapmak istediğini söyledi.”


AK Parti Sözcüsü Çelik Mahmud Abbas konusuna açıklık getirdi: Mahmud Abbas’ı Cumhurbaşkanımız davet edelim dedi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisi'nden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Netanyahu'nun ABD Kongresinde alkışlanmasına tepki olarak, TBMM'ye davet edilmesi ve konuşma yapması çağrısı yapılmıştı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bu çağrı üzerine Çelik, "Haftalar önce biz Ankara'dan İstanbul'a Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte uçakla giderken, kendisine Netanyuhu kongresine davet edildiğini ve orada bir konuşma yapacağının söz konusu olacağını Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız bunu duyunca bizim de hakikatleri ortaya koymak adına ve bu yanlış yaklaşıma karşı duruşumuz netleştirmek maksadıyla sayın Abbas'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet etmemiz gerektiğini bu daveti de en kısa zamanda yapmak üzere girişimlerde bulunmamız gerektiğini ifade ettiler fakat Sayın Abbas sağlık sorunları olduğunu öne sürerek gelemeyeceğini ifade etti. Şimdi gelen yeni bilgiye göre başka bir zamanlama içerisinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve bu konuşmayı yapmak istediğini söyledi." dedi.


#Filistin
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