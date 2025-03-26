İşte AK Parti’nin İstanbul adayı: İmamoğlu’nun yerine seçim yapılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde yeni dönem yapılanması şekillenmeye devam ediyor. AK Parti Grubu, İBB Başkanvekili adayını belirleyerek kamuoyuna duyurdu. Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, AK Parti'nin İBB Başkanvekili adayı olarak önerildi.

İBB'de yeni dönem

Yerel yönetimlerde tecrübeli isimlerden biri olan Zeynel Abidin Okul, uzun süredir AK Parti İstanbul İl Teşkilatı’nda çeşitli görevlerde bulunmuş, son olarak İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini yürütmüştü. Okul’un, İstanbul’un yönetiminde önemli bir rol üstlenmeye hazırlanması, parti içinde geniş bir destek buldu.

Zeynel Abidin Okul Kimdir ?

Zeynel Abidin Okul, 1968 yılında İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'nde dünyaya geldi. Cumhuriyetin Kuruluşuna şahitlik eden bir ailenin 4. kuşak temsilcisi'dir. Ailesi 1936 senesinde Beşiktaş'ın Ortaköy semtine yerleşmiştir. Zeynel Abidin Okul, lisanslı yüzücü ve ilerleyen yıllarda yelken sporu yapmıştır.





İlköğretim ve Ortaokul tahsilini Ortaköy'de tamamlamış ardından Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden İnşaat Mühendisi olarak tamamladı. Daha sonra Amerika'da Dil Eğitimi almıştır.





Askerliğini Tatvan'da Asteğmen olarak yapan Okul, döndüğünde özel sektör de iş hayatına girdi. Eğitimini tamamladığı alan üzerine çalışmalarını sürdürdü. 1998 senesinde kurduğu, İnşaat ve Dış Ticaret alanında faaliyet göstermekte olan firmasında, Yönetim Kurulu Başkanı olarak ticari hayatını sürdürüyor. Zeynel Abidin Okul, farklı sivil toplum kuruluşların yönetimlerinde görevler üstlenmiş, aktif olarak halen üstlenmeye de devam etmektedir. Fiziksel Engelliler Vakfı Başkanı | AK Parti Fatih & İBB Meclis Üyesi'dir. Zeynel Okul, Adalet ve Kalkınma Partisi Beşiktaş İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. En son AK Parti Grubu İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi iken AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Başkanveli adayı gösterilmiştir. Zeynel Abidin Okul iyi derecede İngilizce bilmekte, evli ve 3 çocuk babası'dır. Zeynel Abidin Okul, İBB Meclis Birinci Başkan Vekili görevindedir.



















