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SAMSUN

Ormana moloz döktüler

Her fırsatta çevreci olduğunu savunan CHP, yönettiği belediyelerde çevre katliamına imza atıyor. Samsun Atakum’a bağlı İncesu Mahallesi’ndeki yeşil alan, CHP’li Atakum Belediyesi’nin çevre katliamına uğradı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İşte CHP çevreciliği: Atakumda ormana moloz döktüler
Atakum'daki yeşil alan CHP'li belediyenin çevre katliamına uğradı

YUSUF ÖZDEMİR

Büyükşehir belediyesinin belirlediği alana dökülmesi gereken moloz ve çöpler, Atakum Belediyesi’nce İncesu’daki yeşil alana dökülüp üstü de belediyeye ait iş makinalarıyla toprakla örtüldü. Skandalı, duyum üzerine bölgeye giden AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek ortaya çıkardı. Yeni Şafak’a konuşan Köstek, “Muhteşem ve yemyeşil bir doğanın orta yerine tonlarca moloz ve çöp döküldüğünü gördük. Bunun adı çevre faciası. Bu da yetmezmiş gibi biz skandalı gündeme getirince pisliğin üzerini toprakla örttüler” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CHP’li belediyenin daha önce de yasak bir alana çöp döktüğü gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 88 bin lira para cezasına çarptırıldığı, son skandalla ilgili de belediye hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

BÜYÜKADA'DA ÇEVRE FELAKETİ

İstanbul Büyükada’da da benzer bir çevre tahribatı yaşandı. Okul inşaatında yıkılan binanın hafriyatı, CHP’li Adalar Belediyesi’nin izniyle ormanlık alana döküldü. Çevre felaketine göz yuman belediyeye tepki çığ gibi.

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