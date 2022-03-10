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POLİTİKA

İşte Çözüm: Kahramanmaraş Modeli

Ankara’da Özel Halk Otobüsü esnafı motor kapatırken, Kahramanmaraş’ın Türkiye’ye örnek olan destek modeli gündeme geldi. Başkan Hayrettin Güngör, “Özel Halk Otobüsü esnafımıza aylık 5 bin 500 TL destek sağlıyoruz. İlave olarak aylık akaryakıt fiyat farkını ödemesi de gerçekleştiriyoruz” dedi.

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İşte Çözüm: Kahramanmaraş Modeli
Özel Halk Otobüsü esnaflarına sağladığı destekle Türkiye’ye örnek olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çözüm önerisi geldi.

Ankara’da Özel Halk Otobüsü esnafının sefere çıkmayacağını açıklaması, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamayla vatandaşları özel araçlarını kullanmaya davet etti ve çözüm arayışlarının sürdüğünü belirtti. Özel Halk Otobüsü esnaflarına sağladığı destekle Türkiye’ye örnek olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden ise çözüm önerisi geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Ankara Büyükşehir için çözüm Kahramanmaraş Modeli. Esnafımıza aylık 5 bin 500 TL destek sağlıyoruz. Bunun yanı sıra aylık akaryakıt fiyat farkı ödemesi de gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, İller Bankası bütçesinden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin 4 katı daha fazla pay alıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör.

Kahramanmaraş Türkiye’ye Örnek

Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsü esnafı Kahramanmaraş’ta bir araya gelmişti. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) ve Ankara Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, “Tüm şehirlerde esnafımızın yaşadığı sorunları konuşurken Kahramanmaraş’ta işlerin biraz daha farklı olduğuna şahit olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün şoför esnafımıza vermiş olduğu destek gerçekten bizleri çok memnun etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin şoför esnafına sağlamış olduğu destekleri diğer illerimizde de anlatıyoruz. Kahramanmaraş bu konuda tüm Türkiye’ye güzel bir örnek oldu” ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş.
Ankara Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş.

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