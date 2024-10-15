Fuat Oktay panelde gösterdi: İşte İsrail’in hedefindeki harita ve gözünü diktiği topraklarımız

Bu bir yıllık bir savaş değil. Tabi ki zaman zaman gündeme geliyor savaşların sebepleri mantıkları değişebiliyor ama netice aynı. Daha fazla toprağın işgal edilesi, daha fazla acı daha fazla ızdırap Filistin halkı için. Sonuç olarak Filistin halkı tüm bu dönemde, sonunda tüm bu savaşlar sonunda hayatlarını, topraklarını kaybettiler ve mülteci oldular kendi ülkeleri içerisinde. Ve kabul edilemez koşullarda yaşamaya mahkum edildiler. Gelecek umutları olmadan bunu yapıyorlar.