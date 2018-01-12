İşte ‘lüks’ oda!

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, “Yeni ve lüks bir masraf yapmadık. ‘Çok lüks masraflarla abdesthaneler yapıldığı’ şeklindeki haberler bizi üzüyor. Buradaki eşyayı, masayı, koltukları, sandalyeleri o tarafa taşıdık. Yeni, ilave bir harcama yok. Yapılan değişiklik, kavasların kullandığı geniş oda ile oturumu yöneten başkan veya başkanvekiline tahsis edilen makam odasının yer değiştirilmesinden ibaret” dedi. Kumbuzoğlu, değiştirilen odayı sadece TBMM Başkanı Kahraman’ın kullanmadığına, oturumu yöneten başkanvekillerinin de kullandığını belirtti. Kumbuzoğlu, “Bu haberler Meclis çalışanlarını üzüyor” dedi.

KUR’AN RAHATSIZLIĞI

Özel, duvarda asılı Âli İmran suresinin 159. ayetinin yazılı olduğu tabloyu gösterip, “Burada elbette böyle bir tablo kendisi tarafından kullanılabilir ama bunu muhalefet partilerinin bulunduğu bölümün duvarına dayatmış” diyerek, ayetten rahatsızlığını dile getirdi.

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