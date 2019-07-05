İşte sahte içki fabrikası

Metil alkolden zehirlenen 7 kişinin hayatını kaybettiği Mersin'de, 14'ü yoğun bakımda 21 kişi de hastanede tedavi görüyor. Zehirlenme vakalarının arttığı kentte İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Hastanede tedavileri süren vatandaşlar ve ölenlerin yakınlarından alınan bilgiler doğrultusunda, merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki 3 tekel bayiine baskın yapıldı. Operasyonda, alkolü sattıkları iddia edilen ve aralarında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılanların da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

ORİJİNAL ŞİŞEYE DOLUM

Elde edilen bilgiler doğrultusunda zanlıların kullandığı depolara düzenlenen baskında içerisinde metil alkol bulunan 800 litre alkol, 175 şişe hazır sahte içki, 1 litrelik bin 865 adet boş etil alkol şişesi, 827 adet değişik markalara ait boş içki şişesi, 15 bin 730 adet içki etiketi, bin 900 etil alkol şişe kapağı, 50 adet 30 litrelik boş etil alkol bidonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin orijinal boş etil alkol şişelerine, il dışından bidonlarla temin ettikleri metil alkolleri doldurup piyasaya sürdükleri tespit edildi. Son 2 yıl içinde aynı şüphelilere ait çeşitli adreslere de operasyonlar düzenlendiği ortaya çıktı.

Metil alkolü dayamışlar



Ölümlerin ardından ele geçirilen alkollerle ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı tahlillerde, etil olarak satılan alkolün içerisinde metil alkole rastlandı. Ölümlerin metanol zehirlenmesinden kaynaklandığı saptandı. Rahatsızlanan ve ölenlerin etil olduğu düşüncesiyle aldıkları alkolle evde kendi içkilerini yaptıkları, bir süre sonra fenalaşıp hastanelere kaldırıldıkları öğrenildi.