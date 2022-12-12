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ANKARA

İsteyen Anayasa’yı destekleyebilir

CHP’nin başını çektiği 6’lı masa ortakları Cumhur İttifakı’nın tartışmaya açtığı Anayasa değişikliğine ilişkin pozisyon belirlemeye odaklandı. Düzenlemeye destek çıkacak parti olsa bile bunun 6’lı masa ruhuna ters düşmeyeceği belirtiliyor.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
İsteyen Anayasa’yı destekleyebilir
​CHP’nin başını çektiği 6’lı masa ortakları Cumhur İttifakı’nın tartışmaya açtığı Anayasa değişikliğine ilişkin pozisyon belirlemeye odaklandı.

CHP’nin başını çektiği 6’lı masa ortakları Cumhur İttifakı’nın tartışmaya açtığı Anayasa değişikliğine ilişkin pozisyon belirlemeye odaklandı. Meclis’te temsil edilmeyen Gelecek Partisi hariç diğer partilerin Anayasa teklifine nasıl bir oy vereceği belirsizliğini koruyor. Liderlerin bu ay içinde yapılması beklenen görüşmede konuyu yüz yüze de ele alacağı ondan önce ise aralarında izlenecek taktiğe ilişkin telefon trafiği yaşanabileceği ifade ediliyor. Düzenlemeye destek çıkacak parti olsa bile bunun 6’lı masa ruhuna ters düşmeyeceği belirtiliyor.

MASAYA TERS DÜŞMEYECEKLER

CHP’nin yaklaşımını, MYK’da netleştirmesi bekleniyor. İYİ Parti’de ise teklifin içeriğini inceleyip ona göre bir plan oluşturulmasının doğru olacağı belirtiliyor. Mecliste bir milletvekili bulunan SP’nin, iki milletvekili bulunan DP’nin bir milletvekili bulunan DEVA Partisi’nin ise partilerinde yapılacak değerlendirmenin ardından karar vereceği, 6’lı masanın stratejisine ters düşecek hamlelerin de atılmayacağı ifade ediliyor. Gelecek Partisi’nin ise ortak bir karar alıp kamuoyuyla paylaşılacağı ifade ediliyor.

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