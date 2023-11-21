İstifalarla çalkalanan İYİ Parti'de ihracı istenen Dikbayır'dan 'benden para istediler' çıkışı

Biz Meclis açıldıktan sonra Meclis’e gittik. Kısa süre sonra milletvekillerinden para istendi. Kiminden 1 milyon kiminden 500 bin kiminden 250 bin… Bakın şu denseydi; partiye bina alacağız, bir kampanya yapacağız… Milletvekilleri toplanırdı kimin ne durumu varsa ona göre para verirdi. Benden 500 bin lira istendi vermedim. Partinin parası yok diye istendi.