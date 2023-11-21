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İstifalarla çalkalanan İYİ Parti'de ihracı istenen Dikbayır'dan 'benden para istediler' çıkışı

İYİ Parti'deki 'kayıp 132 milyon' ve 'hesaplar araştırılıyor' kavgalarından sonra ihracı istenen ve partiden istifa eden Ümit Dikbayır, katıldığı canlı yayında milletvekili seçildikten sonra Meclis'e ilk gittiğinde partinin milletvekillerinden para istediğini iddia etti.

13:03 - 21/11/2023 Salı
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Meral Akşener - Ümit Dikbayır

Meral Akşener - Ümit Dikbayır

İYİ Parti'de CHP birlikte girilen 28 Mayıs seçimlerinde alınan yenilginin ardından başlayan kriz son dönemdeki istifalarla yeniden alevlendi.


Genel Başkan Meral Akşener'in öz yeğeni ve partinin mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olan Ümit Dikbayır, kavganın görünen yüzü oldu.


Kendi döneminde parti kasasını 132 milyon TL ile devrettiğini fakan görevi bıraktıktan sonra kazanın eksi 16 milyon TL'ye gerilediğini öğrendiğini söyleyen Dikbayır'ın çıkışları tansiyonu artırdı.


Kendisinin, Meral Akşener'in ve yakınlarının hesaplarını incelenmesi için partiye dilekçe veren Dikbayır, attığı adımlar nedeniyle partiden ihraç talebiyle disipline sevk edildi.


Kararı beklemeden partiden istifa eden Dikbayır, tv100'de katıldığı bir programda yeni iddialarda bulundu.


Mayıs seçimlerinden sonra yeni dönemde mali görevini devretmesinin ardından Meclis'e gittiğini belirten Dikbayır, burada milletvekillerinden parti görevlileri tarafından yüklü miktarlarda para istendiğini söyledi.


"Meclis'e gittik bizden para istendi"


Kendisinden de 500 bin TL istendiğini söyleyen Dikbayı şöyle konuştu:


Biz Meclis açıldıktan sonra Meclis’e gittik. Kısa süre sonra milletvekillerinden para istendi. Kiminden 1 milyon kiminden 500 bin kiminden 250 bin… Bakın şu denseydi; partiye bina alacağız, bir kampanya yapacağız… Milletvekilleri toplanırdı kimin ne durumu varsa ona göre para verirdi. Benden 500 bin lira istendi vermedim. Partinin parası yok diye istendi.


#Ümit Dikbayır
#Meral Akşener
#İYİ Parti
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