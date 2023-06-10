İsveç ilk kez PKK’lı yargılayacak

NATO vizesi almak için Terörle Mücadele Yasası çıkaran İsveç, PKK yandaşlarının gösteri yapmasına göz yummuştu.
İsveç’te terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan sanığın “teröre finansman sağlamak”, “gasp teşebbüsü” ve “silahlı saldırı” suçlarından yargılanmasına başlandı. Devlet radyosu SR’nin haberinde ülkede ilk kez bir kişinin terör örgütü PKK/YPG’ye haraç toplamaktan yargılanmasına başlandığı belirtildi. Devlet televizyonu SVT’nin haberinde de sanığın ocak ayında terör örgütü PKK için restorandan silahla tehdit yoluyla haraç istemesi üzerine tutuklandığı belirtildi.
ŞANTAJ YOLUYLA PARA TOPLUYOR
İddianameyi hazırlayan Savcı Hans Ihrman, “PKK, İsveç’te şantaj yoluyla para toplamakla suçlanıyor. Uzun süredir organize biçimde yürütülen daha kapsamlı faaliyetlerin bir parçası. Zanlının PKK adına hareket ettiğine dair kuvvetli deliller var.” ifadelerini kullandı.
PKK’NIN FAALİYETLERİ ÇOK GENİŞ
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, nisanda Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylamamasının nedeni olarak terör örgütü PKK/YPG’yi göstermişti. Billström, “PKK’nın topraklarımızdaki faaliyetleri çok geniş.” ifadesini kullanmıştı.
Terör yasası DEAŞ’a çıkarıldı
İsveç Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, İsveç’in uyuşturucudan mahkûm Mehmet Kokulu’yu PKK’lıymış gibi iade etme girişimine benzer kararların da verileceğini söyledi. İsveç’te 1 Haziran’da yürürlüğe giren terör yasasının daha önce üzerinde çalışılan bir yasa olduğunu söyleyen Yüksel, yaptığı açıklamada yasanın asıl amacının DEAŞ ile mücadele olduğunu belirtti. Yüksel, “Bu kanuna göre artık terör örgütlerine destek vermek suç sayılacak. Ama bakıyoruz PKK terör örgütünün sempatizanları sokaklarda örgüte destek amaçlı yürüyüş yapıyor. Eğer bugün İsveç’teki eylemleri PKK değil de DEAŞ yapsaydı bunun üzerine gidilirdi. Ama PKK söz konusu olduğunda bir tolera söz konusu” diye konuştu.
AMERİKA BEKLENTİSİ İÇİNDELER
Yüksel, “Bir taraftan da Amerika’nın desteğini almaya çalışıyorlar. Türkiye, Amerika’dan baskı görürse İsveç’i NATO’ya alır diye düşünüyorlar. Türkiye’nin İsveç’i, Amerika’ya karşı bir koz olarak kullandığını, F-16’ları bu şekilde almak için uğraştığını düşünüyorlar. Amerika beklentisi içindeler yani” dedi.