İsveç ilk kez PKK’lı yargılayacak

İsveç’te terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan sanığın “teröre finansman sağlamak”, “gasp teşebbüsü” ve “silahlı saldırı” suçlarından yargılanmasına başlandı. Devlet radyosu SR’nin haberinde ülkede ilk kez bir kişinin terör örgütü PKK/YPG’ye haraç toplamaktan yargılanmasına başlandığı belirtildi. Devlet televizyonu SVT’nin haberinde de sanığın ocak ayında terör örgütü PKK için restorandan silahla tehdit yoluyla haraç istemesi üzerine tutuklandığı belirtildi.

İsveç Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, İsveç’in uyuşturucudan mahkûm Mehmet Kokulu’yu PKK’lıymış gibi iade etme girişimine benzer kararların da verileceğini söyledi. İsveç’te 1 Haziran’da yürürlüğe giren terör yasasının daha önce üzerinde çalışılan bir yasa olduğunu söyleyen Yüksel, yaptığı açıklamada yasanın asıl amacının DEAŞ ile mücadele olduğunu belirtti. Yüksel, “Bu kanuna göre artık terör örgütlerine destek vermek suç sayılacak. Ama bakıyoruz PKK terör örgütünün sempatizanları sokaklarda örgüte destek amaçlı yürüyüş yapıyor. Eğer bugün İsveç’teki eylemleri PKK değil de DEAŞ yapsaydı bunun üzerine gidilirdi. Ama PKK söz konusu olduğunda bir tolera söz konusu” diye konuştu.