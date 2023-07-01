İsveç medyası: NATO üyeliği riske girdi

İsveç’in başkenti Stockholm’de Irak asıllı bir şahsın çarşamba günü Stockholm Camii önünde polis koruması altında Kur’an-ı Kerim yakmasının tepkiler ülke basınında kendine geniş yer buldu. Hallands Nyheter gazetesinde yer alan bir makalede, ifade özgürlüğünün sınırlarına dikkat çekilirken, “İsveç nasıl olur da birinin herkesin gözü önünde Kur’an-Kerim yakmasına ve milyonlarca Müslüman’a hakaret etmesine izin verebilir? İsveç kendisini tüm dünyada alay konusu yapıyor. Bu son olayla, muhtemelen NATO üyeliğine veda edebiliriz” ifadeleri kullanıldı. Dagens Nyheter gazetesi ise “İsveç’e karşı öfke her zamankinden daha büyük” ifadelerini kullandı. İsveç Haber Ajansı TT, ABD’nin bile Kur’an-ı Kerim yakılmasını eleştirdiğini vurguladı.