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İsveç'e nasıl güveneceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi İsveç’e sert mesajlar verdi. Binlerce insanımızın katili canilere kucak açmanın makul gerekçesinin olamayacağını vurgulayan Erdoğan, “Türkiye, sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir” diye sordu.

04:00 . 8/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Başta terörizmle kararlı mücadele olmak üzere, ittifakın (NATO) temel değerlerine sadakat gösterecek herkesi bağrımıza basmaya hazırız” dedi. Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi’ndeki 10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni’nde konuştu.


İTTİFAKIN GELECEĞİNDEN ENDİŞELİYİZ

Türkiye’nin son 71 yılda NATO İttifakı’na yaptığı katkıları çok az müttefikin sunduğunu belirterek “Bu gerçekler apaçık ortadayken bir süredir ülkemiz aleyhine yürütülen kampanyaları esefle karşılıyoruz. Yerleşik teamülleri bozma pahasına atılmak istenen adımları gördükçe ittifakın geleceği adına endişe duyuyoruz.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, ittifakın genişlemesine müzahir tavrını herkesin çok iyi bildiğinin altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü: “İttifakın açık kapı politikasını destekledik, destekliyoruz. Finlandiya’nın üyeliğine onay vererek ilkesel duruşumuzu ortaya koyduk ama teröristleri himaye edenlere ve terörle mücadelede gerekli tedbirleri almayanlara da tepkimizi göstermekten çekinmedik.”


GÜVEN YOKSA GERİSİ ANLAMSIZ

Terörle demokrasinin, güvenliğin ve, insanlığın yan yana duramayacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “‘NATO çatısı altında dayanışma sergileyelim.’ diyenlerin Türkiye’de darbeye kalkışmış, 40 yılda binlerce insanımızı katletmiş canilere kucak açmasının hiçbir makul gerekçesi olamaz. İttifakın özü karşılıklı güven ve dayanışma ikliminin tesisidir. Bu olmadan diğer konuları konuşmanın bir anlamı yoktur. Bize tavsiyede bulunanlar öncelikle şu sorulara açık yüreklilikle cevap vermelidir. Türkiye, sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir? Terör örgütleriyle arasına mesafe koymayan bir devlet NATO’ya nasıl katkı yapabilir? Terörizmle mücadele etmeyenler ittifakın hasımlarıyla nasıl mücadele edebilir?”


EN HAYIRLI KARARI VERECEĞİZ

Madrid’de Türkiye’ye verilen sözlere riayet edilmesini beklediklerini kaydeden Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz, her işimizde olduğu gibi burada da dürüst davranıyor, gizli bir gündemle değil, şeffaf bir şekilde hareket ediyoruz. Bağcıyla hiçbir işimizin olmadığını, tek amacımızın üzüm yemek olduğunu burada bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Salı günü Vilnius’ta yapılacak Liderler Zirvesi’nde tüm bu hususları tekrar ittifak ortaklarımızın dikkatine getireceğiz. Ülkemiz, milletimiz ve güvenliğimiz için en hayırlı karar neyse inşallah onu hayata geçireceğiz.”


#Recep Tayyip Erdoğan
#İsveç
#NATO
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