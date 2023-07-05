İsveç’e olumlu bakamayız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin prensiple hareket ettiğini söyledi. Türkiye’nin İsveç’in üyeliğine olumlu bakmadığına vurgu yapan Fidan, İsveç’in gayretlerine devam etmesi ve ev ödevini yerine getirmesi durumunda Finlandiya örneğinde olduğu her zaman başka alternatiflerin olduğunu söyledi. Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Bakanlıkta yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

BURADA İSLAM KARŞITLIĞI VAR

Mevkidaşı ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da önemli görüş alışverişlerinde bulunduklarını, kendisiyle hem ikili hem heyetler arası görüşme esnasında çok detaylı olarak bölgesel gelişmeleri tartıştıklarını belirten Fidan, Stockholm’de kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yapılan aşağılık saldırıyı kınadıklarını söyledi. Fidan, “Burada İslam karşıtlığı var. Bu, hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiçbir zaman da fikir özgürlüğü olarak kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

FİNLANDİYA ÖRNEĞİ

Fidan, terörle mücadele konusunda İsveç’in geçen ay aldığı kararlar ve yasal uygulamalar olduğunu ve bunların pratikte uygulanmasını göreceklerini belirtti. Fidan, Türkiye olarak zaman baskısının bir metot olarak kullanılmasını tasvip etmediklerini dile getirerek, prensipli olarak konuya yaklaştıklarını ve Madrid’de mutabık kalınan anlaşma çerçevesinde İsveç tarafının tıpkı Finlandiya’da olduğu gibi terörle mücadele açısından yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini belirtti.

İSVEÇ EV ÖDEVİNİ YAPMALI

Fidan, Türkiye’nin prensiple hareket ettiğini vurgulayarak, “İsveç, eğer gayretlerine devam eder, ev ödevini yerine getirirse, tıpkı Finlandiya örneğinde olduğu gibi her zaman için başka alternatifler de mevcut. Stratejik ve güvenlik değerlendirmesi itibarıyla İsveç’in NATO’ya üyeliğinin bir yük mü yoksa fayda mı getireceği konusu artık daha çok tartışmaya açıktır” diye konuştu.

İsrail saldırıları bir an evvel durmalı

Mevkidaşı ile İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentindeki kuşatma ve saldırılarını ele aldıklarını belirten Fidan, “Son günlerde Filistin’de yaşanan gelişmeleri yakından izliyoruz. Masum Filistinli kardeşlerimize yönelik baskınlar ve yerleşimcilerin saldırıları bir an evvel durmalıdır. Bütün bölgenin iyiliğine olan bu görüşlerimizi açık ve şeffaf bir şekilde İsrail makamlarına da iletiyoruz.” dedi.







