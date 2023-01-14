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İsveç’te NATO paniği

İsveç, PKK yandaşlarının Stokholm’de belediye binasının önündeki gösterilerinden sonra NATO üyeliğinin tehlikeye girdiğini görerek panikledi. Başbakan Ulf Kristersson, PKK/YPG yandaşlarının provokasyonunu, İsveç’in NATO üyeliği başvurusuna karşı bir sabotaj olarak niteledi. Dışişleri Bakanı Tobias Billström de “Üyelik süreci baltalandı” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsveç’te NATO paniği
İsveç'teİsveç'te PKK paçavralarıyla sokağa inen terör örgütü yandaşları, Erdoğan’ı simgeleyen bir kuklayı astı. Türkiye ve Erdoğan’ın hedef alındığı eylemi İsveç polisi ise seyretti.

PKK destekçilerinin başkent Stokholm’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’ye yönelik alçak eylemine İsveç’ten üst düzey tepki geldi. Stokholm’deki skandalın ardından NATO üyeliğinin tehlikeye girdiğini gören İsveç panikledi. İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen, konuyla ilgili devlet televizyonu SVT’ye konuştu. Norlen, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, 17 Ocak’ta Türkiye’ye yapmayı planladığı resmi ziyareti iptal etmesine ilişkin, “Dün Stokholm’de yaşananlar sonrası Türk tarafının sert tepki vermesini anlıyorum. Belediye binasının dışındaki görüntüleri izlediğimde ben de derin bir rahatsızlık hissettim ve bunu iğrenç buldum” dedi.

İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen.
İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen.

ÜLKE GÜVENLİĞİ İÇİN TEHLİKELİ

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, PKK/YPG yandaşlarının provokasyonunu, İsveç’in NATO üyeliği başvurusuna karşı “sabotaj” olarak niteledi. Kristersson, ülkesinin TV4 kanalına yaptığı yazılı açıklamada, yapılan eylemin sorumsuzca olduğuna işaret ederek şunları kaydetti: “İsveç’in NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj olarak tasarlandığını söyleyebilirim. İsveç’in güvenliği için tehlikeli bir durum. Önde gelen iki siyasetçisi suikasta kurban giden İsveç’te, bir ülkenin demokratik yolla seçilmiş liderinin böyle sahte biçimde infazının gerçekleştirilmesi çok ciddi bir durum.”

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson

SÜRECİ ZORLAŞTIRACAK

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de SVT’de, bu provokasyonun, İsveç’in NATO’ya üyelik sürecini baltaladığını söyledi: “İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra İsveç’in güvenliği açısından en önemli dönemi yaşıyoruz. Bu utanmaz hareket, değerli müttefikimiz Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasını sağlamak için adım adım birbirimize güven duyma sürecini zorlaştırma ve geciktirme riski taşıyor. Meclis Başkanımız Norlen’in Türkiye gezisinin iptal edilmesine üzülsek de Türkiye’nin tepkilerini çok iyi anlıyoruz. Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için çok önemli.”

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström.
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström.

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