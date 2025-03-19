İtfaiye eri yangında ailesini kaybetti

Aydın’da, itfaiye personeli Turgay Gezgin'e ait evde çıkan yangın çıktı. Acı haberi mesai arkadaşlarından alan Gezgin, yangında eşi ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğunu kaybetti. Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki bir apartmanın 2. katındaki Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin'e ait evde dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede, Gezgin'in eşi Fatma Gezgin, çocukları Deniz (11) ve Toprak Gezgin'in (4) hayatını kaybettiği belirlendi.