İtfaiye eri yangında ailesini kaybetti

Aydın’da, itfaiye personeli Turgay Gezgin’in evinde çıkan yangında eşi Fatma ile çocukları Deniz (11) ve Toprak Gezgin (4) hayatlarını kaybetti. Acı haberi mesai arkadaşlarından öğrenip olay yerine gelen Gezgin, gözyaşlarına boğuldu.
Aydın’da, itfaiye personeli Turgay Gezgin'e ait evde çıkan yangın çıktı. Acı haberi mesai arkadaşlarından alan Gezgin, yangında eşi ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğunu kaybetti. Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki bir apartmanın 2. katındaki Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin'e ait evde dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede, Gezgin'in eşi Fatma Gezgin, çocukları Deniz (11) ve Toprak Gezgin'in (4) hayatını kaybettiği belirlendi.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Gece mesaisinden olayı mesai arkadaşlarından öğrenerek eve gelen Gezgin, evin önünde gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi. Gezgin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve 2 çocuğun cansız bedenleri ise hastane morguna kaldırıldı. Haberi alıp gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
DUMANDAN ZEHİRLENDİLER İDDİASI
Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk, ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “Turgay arkadaşımız her gün yangına giden bir arkadaşımızdı. Eşi ve iki çocuğunun
dumandan zehirlendiği söyleniyor” dedi.