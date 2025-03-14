Yangın panoları itfaiyeye bağlansın

TBMM Kartalkaya Otel Yangını Araştırma Komisyonu, sektör temsilcilerini dinledi. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Ayşe Müberra Eresin, okul, otel, alışveriş merkezi, hastane gibi kamuya açık tesislerin yangın ikaz sistem panolarının itfaiyeye bağlanması gerektiğini söyledi. Eresin, “Bu durum herhangi bir yangın ihbar ve ikazının kullanıcının onayına bağlı olmadan doğrudan itfaiyeye en kısa sürede ulaşmasını sağlayacaktır” dedi. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı ise otel denetimlerinde yangın uygunluk belgesinin süreli verilmesini istedi. Yağcı, süresi bitmeden denetim yapılarak belgenin yenisinin verilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin bütüncül ve sürdürülebilir bir denetim modeli oluşturulmadan yangın güvenliği konusunda alınacak önlemlerin kalıcılığının sağlanamayacağını dile getirdi. Narin, “Yangın güvenliği denetimleri, yalnızca belge kontrolüyle sınırlı kalmamalı, tatbikatlar, ekipman uygunluğu ve tahliye prosedürlerinin etkinliğinin de kapsamlı şekilde değerlendirilmesi gerekir” diye konuştu. TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker de yangın önemlerinin standartlarının belirlenmesini ve bu standartların yasalaşmasını, tek elden ve periyodik şekilde yürütülecek denetim mekanizmasının kurulmasını önerdi.