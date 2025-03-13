Kartal'da yangın paniği: Lojman boşaltıldı

Yukarı Mahalle Doğan Sokak'ta bulunan 6 katlı metruk binanın beşinci ve altıncı katlarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının çıktığı binanın bitişiğinde bulunan ve lojman olduğu öğrenilen apartmanda oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Alevlerin yan binalara sıçramaması için ekipler merdiven yardımıyla iki binaya su püskürttü.

Mahalle sakinlerinin yangının başladığı anda metruk binadan üç kişinin dışarı çıktığını ve olay yerinden koşarak kaçtığını iddia etmesi üzerine polis ekipleri çevrede bir süre çalışma yaptı.