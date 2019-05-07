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POLİTİKA

İttifakın ruhuna uygun davranın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımına ilişkin tartışmaları kabul etmediğini söyledi. NATO’nun Türkiye’nin haklarını korumasını beklediklerini vurgulayan Erdoğan, “Biz NATO’daki dostlarımızdan sadece ittifak ruhuna uygun davranmalarını, ittifakın kurucu değerlerine sahip çıkmalarını bekliyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çankaya Köşkü’ndeki NATO toplantısına katılan Erdoğan daha sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile sohbet etti.
Çankaya Köşkü’ndeki NATO toplantısına katılan Erdoğan daha sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile sohbet etti.

Çankaya Köşkü’nde düzenlenen NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO'nun misyonu, terörle mücadele, Kıbrıs ve S-400'lere ilişkin kritik mesajlar verdi:

Türkiye, soğuk savaş döneminde olduğu gibi bugün de NATO'ya en kapsamlı katkıları yapan ve müttefikleriyle dayanışma içinde hareket eden bir ülkedir. Türkiye, Bosna, Kosova ve Makedonya'da NATO misyonlarındaki rolünün yanı sıra Afganistan'da da barışın inşasında önemli bir rol üstlendi. Ülkemiz ayrıca NATO'nun çok yüksek hazırlıklı müşterek görev kuvvetinin komutasını 2021'de devralacaktır. IMF anlaşmasının ortadan kalktığı bir dönemde füze savunma sistemlerinin önemi de artacaktır.

S-400'LER ALTERNATİF DEĞİL

NATO içindeki güçlü konumumuzu korurken ulusal çıkarlarımızın, bölgesel güvenlik ve istikrarın gerektirdiği adımları da atacağız. Burada bir gerçeğin altını çizmekte fayda görüyoruz. Türkiye'nin farklı ülke ve bölgelerle geliştirdiği ilişkiler, birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısıdır. Türkiye'nin egemenlik haklarına giren S-400'ler gibi bazı güncel meseleler üzerinden böyle bir tartışmanın alevlendirilmeye çalışılmasını kesinlikle tasvip etmiyoruz. NATO ittifakı çerçevesinde milli güvenliğimizi tahkim gayesiyle attığımız adımları yine kendi mecrasında değerlendirmek gerekir.

KIRMIZI HALILARLA KARŞILIYORLAR

Türkiye'nin bekasına yönelik tehditlerin çoğaldığı ve yoğunlaştığı böylesi bir dönemde müttefiklerimizden tek bir beklentimiz var, biz NATO'daki dostlarımızdan sadece ittifak ruhuna uygun davranmalarını, ittifakın kurucu değerlerine sahip çıkmalarını bekliyoruz. Müttefiklerimizin bizzat kendilerinin terör örgütü olarak kabul ettikleri yapılara karşı tedbir almalarını istiyoruz. Namlusunu ülkemize çeviren, vatandaşlarımızın canına ve malına kasteden terör örgütlerinin müttefiklerimizce donatılmasının, tırlar dolusu silah ve mühimmata boğulmasının, örgüt elebaşılarının kimi ülkelerde en üst düzeyde kırmızı halılarla ağırlanmasının hiçbir haklı gerekçesi yoktur.

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KKTC'NİN HAKLARI TARTIŞMA GÖTÜRMEZ

DEAŞ'la mücadele bahanesiyle atılan bu tür yanlış adımların meşrulaştırılması asla mümkün değildir. Ayrıca Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz enerji kaynakları üzerindeki meşru hakları da tartışma götürmez. Ülkemiz kendi hakkını ve Kıbrıs Türklerinin hukukunu korumakta kararlıdır. NATO'nun bu süreçte Türkiye'nin haklarına saygı göstermesini ve bize gerilimlerin önüne geçmek için destek olmasını bekliyoruz. Ülkelerimizin bazı alanlarda farklı yaklaşımları, farklı görüşleri olabilir ancak ortak tehditlerle birlikte ve tutarlı şekilde mücadele etmek bu ittifakın öncelikli şartıdır. Burada yaşanan aksaklıklar maalesef en büyük zararı ittifakımıza, ittifakın itibarına verecektir.

Asimetrik tehdidin arttığı dönemdeyiz

Erdoğan, toplantıya katılan misafirlerin Hatay’ı da ziyaret edeceklerini belirterek, kültürel ırkçılığın yaygınlaştığı bir dönemde tüm insanlığa umut veren bir tabloyu Hatay’da tecrübe etme imkanı bulabileceklerini söyledi. Erdoğan, ayrıca Türkiye’nin karşı karşıya olduğu sınamaları ve bunlarla ne şekilde mücadele etmeye çalıştıklarını da yakından görebileceklerine değindi. Ziyaretlerinin en eski NATO müttefiklerinden biri olan Türkiye’nin yüzleştiği tehditlere bizzat şahitlik etme bakımından son derece önemli olduğunu düşündüğünü anlatan Erdoğan, uluslararası güvenlik ortamında ciddi kırılmalar yaşandığını, mevcut tehditlerle birlikte ittifakın güvenliğini doğrudan ilgilendiren terör gibi asimetrik tehditlerin de arttığı bir dönemde olunduğunu bildirdi.

Bazı müttefiklerimiz FETÖ’ye kucak açtı

Erdoğan, “Özellikle düzensiz göç ve terör tehdidi ile mücadelede NATO müttefiki olarak Türkiye’nin gösterdiği olağanüstü çabalar ortadadır. Daha birkaç yıl öncesine kadar terör örgütlerinin tasallutunda bulunan bölgelere Türkiye’nin çabaları ve fedakarlıkları sonucu yeniden huzur hakim oldu. Keza büyük bir insani felaketin eşiğine gelen İdlib’de de inisiyatif alarak tekrar sükunetin sağlanmasını temin ettik. Böylece 100 binlerce Suriyeli masumun ölümünü engellediğimiz gibi Avrupa’yı derinden sarsacak bir düzensiz göç akınının da önüne geçtik” dedi.

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FETÖ’nün yurtdışında yıkıcı faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Erdoğan, “Maalesef kimi müttefiklerimiz de bu terör örgütünün elebaşlarına, darbe girişimine bizzat katılmış örgüt mensuplarına adaletten kaçabilecekleri imkanlar sunuyor” diye konuştu.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazanın ilk iftarını şehit aileleriyle yaptı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki iftar basına kapalı gerçekleştirildi. İftar programına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.
  • Şehitlerimizin intikamı alındı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde yaptığı konuşmada terörle mücadele mesajı verdi. Hakkari, Azez ve Şırnak'ta şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, ''Şehitlerimizin kanları yerde bırakılmamış misliyle intikamları alınmıştır, alınmaya da devam edecektir. Şehitler tepesi belki boş kalmayacaktır ama kimsenin de bu güzel ülkemizi elimizden almaya gücü yetmeyecek. Şehadeti şeref olarak gören milleti, terör örgütlerini kullanarak dize getirebileceklerini sananları hüsrana uğratmaya devam edeceğiz.
  • Sınırlarımızda ve sınırlarımız ötesinde tek bir terörist kalmayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu ülkede şehadeti göze almış 82 milyon vatandaşımız olduğu müddetçe hiçbir alçak topraklarımızı kirletemeyecektir'' dedi. Şehit yakınları ve gazilere sahip çıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan ve isim vermeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Erdoğan, "Milletimiz, şehit yakınlarını ‘teröristler’ olarak yaftalayan hele hele bölücü örgüt unsurlarıyla bir tutanları asla unutmayacaktır" diye konuştu.

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