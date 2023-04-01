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İYİ Parti binasına isabet eden kurşunları ateşlemişti: İnşaat bekçisinin ifadesi ortaya çıktı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden mermiyi sıktığı belirlenen inşaat bekçisinin ifadesi ortaya çıktı. İnşaat bekçisi M.E., hırsızları korkutmak için havaya doğru ateş ettiğini söyledi.

15:02 . 1/04/2023 Cumartesi
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Yakalanan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yakalanan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zeytinburnu’nda bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden mermiyi sıktığı belirlenen Melikşah E., dün akşam saatlerinde yakalanarak Gayrettepe’de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.


Melikşah E.'nin işlemleri Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Poliste ifade veren Melikşah E.'nin olay saatinde inşaata hırsızlığa gelen sayılarını karanlık yüzünden tam göremediği 3-4 kişiyi korkutmak için ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Melikşah E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


"Hırsızları korkutmak için ruhsatlı silahımla havaya ateş ettim"

İnşaat bekçisinin, "Hırsızları korkutmak için ruhsatlı silahımı çıkararak havaya doğru ateş ettim. Silah sesini duyan şüphelilerin aşağı doğru hızla kaçtıklarını gördüm. Sabah olunca da uyamaya gittim" dediği belirtildi.


İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na isabet eden kurşuna ilişkin gözaltına alınan ve Bakırköy Adalet Sarayı’na getirilen şüpheli, savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına kurşun atan zanlı yakalandı: İşin aslının 'hırsızlığı engellemek' olduğu ortaya çıktı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına kurşun atan zanlı yakalandı: İşin aslının 'hırsızlığı engellemek' olduğu ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığının kurşunlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada failin yakalandığını duyurdu. Bakan Soylu, "Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz" ifadelerini kullanarak yaşananlardan siyaset devşiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi. Emniyet kaynakları olayın, inşaat alanında hırsızlık yapanları kaçırmaya yönelik ateş açma durumu olduğunu; parti binasına bir saldırı olmadığını ve ateşi açanın da ruhsatlı silahı olan inşaat bekçisi olduğunu aktardı.


#İYİ Parti
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#emniyet
#İYİ Parti İstanbul il başkanlığı
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