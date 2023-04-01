İYİ Parti binasına isabet eden kurşunları ateşlemişti: İnşaat bekçisinin ifadesi ortaya çıktı

Yakalanan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Zeytinburnu’nda bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden mermiyi sıktığı belirlenen Melikşah E., dün akşam saatlerinde yakalanarak Gayrettepe’de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Melikşah E.'nin işlemleri Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Poliste ifade veren Melikşah E.'nin olay saatinde inşaata hırsızlığa gelen sayılarını karanlık yüzünden tam göremediği 3-4 kişiyi korkutmak için ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Melikşah E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
"Hırsızları korkutmak için ruhsatlı silahımla havaya ateş ettim"
İnşaat bekçisinin, "Hırsızları korkutmak için ruhsatlı silahımı çıkararak havaya doğru ateş ettim. Silah sesini duyan şüphelilerin aşağı doğru hızla kaçtıklarını gördüm. Sabah olunca da uyamaya gittim" dediği belirtildi.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na isabet eden kurşuna ilişkin gözaltına alınan ve Bakırköy Adalet Sarayı’na getirilen şüpheli, savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.