İYİ Parti binasına isabet eden kurşunları ateşlemişti: İnşaat bekçisinin ifadesi ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığının kurşunlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada failin yakalandığını duyurdu. Bakan Soylu, "Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz" ifadelerini kullanarak yaşananlardan siyaset devşiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi. Emniyet kaynakları olayın, inşaat alanında hırsızlık yapanları kaçırmaya yönelik ateş açma durumu olduğunu; parti binasına bir saldırı olmadığını ve ateşi açanın da ruhsatlı silahı olan inşaat bekçisi olduğunu aktardı.