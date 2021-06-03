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POLİTİKA

İYİ Parti istifa eden üyelerini kimlik bilgilerini kullanarak habersiz yeniden partiye üye yaptı

Eski İYİ Parti Konya Kulu İlçe Başkanı Osman Dinçer, İYİ Parti'nin, kendisiyle birlikte istifa eden 400'e yakın kişiyi, kimlik bilgilerini kullanarak habersiz bir şekilde partiye yeniden üye yaptığını söyledi. Sosyal medyadan İYİ Parti Kulu teşkilatından istifa edenlere seslenen Dinçer, "Üyelik kontrolü yapıp istifa edin" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti istifa eden üyelerini kimlik bilgilerini kullanarak habersiz yeniden partiye üye yaptı
İddianın sahibi eski İYİ Parti Konya Kulu İlçe Başkanı Osman Dinçer.

Eski İYİ Parti Konya Kulu İlçe Başkanı Osman Dinçer, geçtiğimiz şubat ayında partisinden istifa etmişti.

Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bazı nedenlerden dolayı bulunmuş olduğum Kulu İYİ Parti İlçe Başkanlığı'ndan istifa ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Parti politikalarıyla ters düştüğü için istifa ettiği öğrenilen Dinçer'e, 450 partili de eşlik ederek istifa etmişti.

Vatandaşların kimlik bilgileri izinsiz kullanıldı

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Dinçer, İYİ Parti Konya Kulu İlçe Başkanlığı'nın, kendisinin ve beraberinde istifa edenlerin kimlik bilgilerini habersiz bir şekilde kullanarak partiye yeniden üye yaptığını söyledi.

"Sizde şeref yok utanmaz adamlar"

Dinçer, konuya ilişkin "İYİ Parti Kulu İlçe Başkanlığı çok iyi çalışıyor. Eşim ve benimle birlikte partiden istifa eden arkadaşlarımızı, kimlik bilgilerini kullanaraktan habersiz tekrar üye kaydı yapıyorlar. Biraz utanın. 'Beğenmediğiniz hakir gördüğünüz insanları üye yapmaya utanmıyor musunuz' diyeceğim ama sizde o yüz karakter o şeref yok, utanmaz adamlar" dedi.

"İstifa edenler üyelik kontrolü yapsın"

Bir mesaj daha paylaşan Dinçer, İYİ Parti Kulu İlçe Başkanlığı'ndan istifa edenlere seslenerek üyelik kayıtlarını kontrol etmelerini istedi. Mesajında "Değerli arkadaşlar. İYİ Parti Kulu İlçe Başkanı ve yönetiminde olan soytarılar, sizleri haberiniz olmadan, kimlik bilgilerinizi kullanaraktan tekrar üye yapmışlar. Üyelik kontrolü yapıp istifa edin" ifadelerini kullandı.

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