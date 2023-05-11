İYİ Parti oyları eriyor

CHP ve İYİ Parti arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. 7’li Masa’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı mitinglere ittifak ortakları tam kadro katılıyor. Masanın küçük ortakları DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partili il ve ilçe yöneticileri, CHP Genel Başkanı konuşurken sahne önünde yer alırken, İYİ Partili yöneticiler ise platforma mesafeli bir açıda duruyor. İYİ Partililerin, Akşener’in ismi anons edilip sahneye çıkacağı zaman ön tarafa hareket ettikleri dikkat çekti. Saadet Partisi’nin desteğini gördüklerini belirten CHP kurmayları, diğer partilerden ise söz etmemeyi tercih ediyor.