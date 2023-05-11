İYİ Parti oyları eriyor

Yedili Masa.
CHP ve İYİ Parti arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. 7’li Masa’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı mitinglere ittifak ortakları tam kadro katılıyor. Masanın küçük ortakları DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partili il ve ilçe yöneticileri, CHP Genel Başkanı konuşurken sahne önünde yer alırken, İYİ Partili yöneticiler ise platforma mesafeli bir açıda duruyor. İYİ Partililerin, Akşener’in ismi anons edilip sahneye çıkacağı zaman ön tarafa hareket ettikleri dikkat çekti. Saadet Partisi’nin desteğini gördüklerini belirten CHP kurmayları, diğer partilerden ise söz etmemeyi tercih ediyor.
CHP’li yöneticiler Kılıçdaroğlu ismine mesafeli yaklaşan İYİ Parti’de oyların eridiğini de itiraf etti. İYİ Parti oylarında düşüş gözlemlendiğini belirten CHP’liler, Cumhurbaşkanlığı seçimi için İYİ Parti oylarından Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan’a geçiş olduğunu vurguluyor. Milletvekilliği seçimi içinse kıyı kesimdeki İYİ Parti oylarının CHP’ye, İç Anadolu ve Karadeniz’deki oyların MHP’ye kaydığı belirtiliyor.