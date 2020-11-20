İYİ Parti Rize İl Başkanına "FETÖ'cü" suçlaması

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik FETÖ'cü suçlamasının ardından benzer bir olay Rize'de de yaşandı.
İYİ Parti Güneysu İlçe Başkanı Ali Rıza Öztürk, İl Başkanı Ayşegül Akyıldız Özyanık’ın FETÖ’cü olduğunu iddia etti.
"FETÖ'den yargılanan il başkanı onu deşifre etmemden korktu"
Öztürk, oy çokluğuyla partisinden ihraç edilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Daha önce FETÖ’den yargılanan Rize İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Özyanık onu deşifre edeceğimden korktuğu için beni partiden ihraç etme kararı aldı" dedi.
"Partimin zarar görmemesi adına ciddiye almıyorum"
Öztürk'ün iddialarına İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Akyıldız Özyanık tepki gösterdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Özyanık şu ifadeleri kullandı:
- "Bir şahıs bana FETÖ’cü isnadında bulunmuş. Benim ne olup olmadığımı herkes bilir, çok şükür en iyisini devletim bilir. Bana FETÖ’cü isnadında bulunan şahsa ve bulunmak isteyebileceklere açıkça çağrıda bulunuyorum. Benimle ilgili ne biliyorsanız, elinizde ne tür bilgi, belge varsa yarından itibaren derhal savcılığa versin. Vermeyen alçaktır, namerttir, şerefsizdir. Partimin zarar görmemesi adına daha önce ciddiye almadım. Yine ciddiye almıyorum."