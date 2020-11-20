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Gündem İYİ Parti Rize İl Başkanına "FETÖcü" suçlaması
POLİTİKA

İYİ Parti Rize İl Başkanına "FETÖ'cü" suçlaması

İYİ Parti içindeki "FETÖ'cü" suçlamalarına bir yenisi eklendi. İYİ Parti Güneysu İlçe Başkanı Ali Öztürk, İYİ Parti Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık’ın FETÖ'cü olduğunu iddia etti. Öztürk "Daha önce FETÖ’den yargılanan Rize İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Özyanık onu deşifre edeceğimden korktuğu için beni partiden ihraç etme kararı aldı" dedi.

Haber Merkezi Diğer
İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Akyıldız Özyanık
İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Akyıldız Özyanık

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik FETÖ'cü suçlamasının ardından benzer bir olay Rize'de de yaşandı.

İYİ Parti Güneysu İlçe Başkanı Ali Rıza Öztürk, İl Başkanı Ayşegül Akyıldız Özyanık’ın FETÖ’cü olduğunu iddia etti.

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"FETÖ'den yargılanan il başkanı onu deşifre etmemden korktu"

Öztürk, oy çokluğuyla partisinden ihraç edilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Daha önce FETÖ’den yargılanan Rize İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Özyanık onu deşifre edeceğimden korktuğu için beni partiden ihraç etme kararı aldı" dedi.

Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partisinden ihraç edildi
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Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partisinden ihraç edildi

"Partimin zarar görmemesi adına ciddiye almıyorum"

Öztürk'ün iddialarına İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Akyıldız Özyanık tepki gösterdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Özyanık şu ifadeleri kullandı:

  • "Bir şahıs bana FETÖ’cü isnadında bulunmuş. Benim ne olup olmadığımı herkes bilir, çok şükür en iyisini devletim bilir. Bana FETÖ’cü isnadında bulunan şahsa ve bulunmak isteyebileceklere açıkça çağrıda bulunuyorum. Benimle ilgili ne biliyorsanız, elinizde ne tür bilgi, belge varsa yarından itibaren derhal savcılığa versin. Vermeyen alçaktır, namerttir, şerefsizdir. Partimin zarar görmemesi adına daha önce ciddiye almadım. Yine ciddiye almıyorum."

İyi Parti’den ihraç edilen Ümit Özdağ: Buğra Kavuncu’nun ailesindeki herkes FETÖ’cü ve FETÖ aleyhinde bir tane açıklaması yok
OYNAT 02:52
İyi Parti’den ihraç edilen Ümit Özdağ: Buğra Kavuncu’nun ailesindeki herkes FETÖ’cü ve FETÖ aleyhinde bir tane açıklaması yok
İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ, 'Büyük amca Enver Altaylı hapishanede. FETÖ ile iç içe geçmiş bir ilişki ağı var. Damadı FETÖ'cü... Kızını örgütün ikinci adamı istemeye geliyor. Kardeşi, o da FETÖ'cü. Amca, FETÖ iltisaklı. Küçük dayı ve eniştesi de FETÖ'cü. Bütün bu ilişkiler ağı içerisinde tertemiz bir Buğra Kavuncu var, hiç örgütle ilişkisi olmayan... Peki Buğra Kavuncu'nun FETÖ'nün aleyhine bir tek açıklaması var mı? Yok...' ifadelerini kullandı.


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