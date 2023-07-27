İYİ Parti ses versin

Seçimlerdeki hezimetin ardından sessizliğe bürünen İYİ Parti’nin durumu eski ortağı CHP’nin takibinde. CHP eski masa ortağı İYİ Parti’den seçim döneminde olduğu gibi daha aktif bir tutum bekliyor. CHP’li isimler, yerel seçimlerde iş birliği olacaksa İYİ Parti’nin sessizliği bırakarak görünürlüğünü artırması gerektiğine işaret ediyor. CHP’li kurmaylar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kamuoyunda daha fazla görünmesinin yerel seçimlerden önce faydalı olacağını değerlendiriyor. Mahalli seçimlerde bir iş birliği olacaksa şimdiden saha çalışmalarına başlanması gerektiğinin altı çiziliyor.