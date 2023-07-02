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İYİ Parti’de kafalar karışık

Akşener’in ittifak masasını dağıtmasının ardından İYİ Parti’de büyükşehir adayları için tartışma başladı. İttifak taraftarı partililer, “Vitrin ismimiz yok”, “CHP olmadan kazanamayız” gibi gerekçeler öne sürüyor.

Mehmet Güney
04:00 . 2/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

2024 yerel seçimlerine büyükşehirlerde kendi adayıyla girme sinyalleri veren İYİ Parti’de gündem ‘kadro’ ve ‘aday’ tartışması. Genel Başkan Meral Akşener’in CHP’ye yönelik “En büyük pişmanlığım 15 ödünç vekil” şeklindeki sert ifadeleri yaklaşan 2024 yerel seçimlerinde ‘ittifak olmaz’ düşüncesini de beraberinde getirdi.

VİTRİN İSMİMİZ YOK

Ancak İYİ Parti içinde ittifak taraftarı olan bir kesim de bulunuyor. İttifaka sıcak yaklaşan yetkililer arasında “Mart 2024’te yerelde ittifak yapmazsak çok az belediye kazanırız” endişesi paylaşılıyor. Öte yandan parti yönetiminde de ittifaklı ve ittifaksız senaryolar üzerinde duruluyor. Bu çerçevede “CHP ile ittifak yapmayalım ama Ankara, İstanbul ve İzmir’e koyacak vitrin ismimiz yok. Kamuoyunda İYİ Parti ile anılan isimler bile CHP tandanslı” özeleştirisi dikkat çekiyor.

BÖYLE GİRERSEK KAYBEDERİZ

İYİ Parti, Ankara, Antalya, Adana, Mersin gibi büyükşehirlerde CHP’li isimler ile değil sağ kökenli adaylarla seçime girmeyi istiyor. Ancak bu da kadro eksikliği eleştirisini beraberinde getiriyor. “Parti içinden tanınmış kişilerimiz yok vatandaş kime oy verecek” değerlendirmelerine rastlanıyor. Partideki teşkilat çalışmalarının tam oturmadığını ifade eden yetkililer, “6 yıl oldu içeriden isim çıkmadı. Böyle seçimleri girersek kaybederiz. CHP ile ittifak yapılacaksa bir önceki hatalardan ders çıkartarak, CHP ile iç içe olmamamız lazım” değerlendirmesini yapıyor.



#Siyaset
#İYİ Parti
#CHP
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