İYİ Parti'de Mersin'den sonra Maltepe krizi

İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz’ın adaylık başvurusunun Mersin İl Seçim Kurulu'na geç verilmesinden dolayı aday olamaması ile partide büyük bir kriz patlak verdi. Partiden yapılan açıklamada, evrak teslimatının saat 17:00'den sonra yapıldığı gerekçesiyle başvurunun kabul edilmediği belirtildi. Ardından da İYİ Parti Mersin İl Başkanı’nın görevden alındığı açıklandı.

MALTEPE'DE TEŞKİLAT KAZAN KALDIRDI

İYİ Parti’de Mersin krizi devam ederken, bir kriz de İYİ Parti İstanbul Maltepe örgütünde çıktı. İYİ Parti Maltepe ilçe örgütü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP adayını değil, Cumhur İttifakı kapsamında Maltepe'de MHP adayı olan Ahmet Baykam’ı destekleyeceklerini açıkladılar. CHP-İYİ Parti arasında İstanbul’da ve İstanbul’un birçok ilçesinde yapılan ittifak çerçevesinde ortak adayla seçime gidilirken, İYİ Parti Maltepe örgütünün hesabından yapılan açıklama büyük bir krizin tetikleyicisi olabileceği değerlendiriliyor.

CHP'Lİ ALİ KILIÇ'A AĞIR SÖZLER

İYİ Parti Maltepe İlçe Başkanı Vedat Çakıroğlu'nun imzasıyla sosyal medyada paylaşılan notta CHP'nin Maltepe adayı hakkında da ağır eleştirilerde bulunuldu. Paylaşımda ittifak yaptıkları CHP adayı için "CHP adayı Ali Kılıç partisinin desteğini alamamış partilileri tarafından haksız mal edinme söylentileri ile kendisinden önceki belediye başkanından 39 trilyon tl borçla devraldığı Maltepe Belediyesini 568 trilyon borç içine soktuğu bu gün Maltepe ilçe seçim kuruluna verdiği belediye meclis aday listesini HDP ile paylaştığı gerçeği ile giriyor" denildi.

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İYİ Parti Maltepe ilçe başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşım.

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