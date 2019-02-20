Gündem İYİ Partide Mersinden sonra Maltepe krizi
POLİTİKA

İYİ Parti'de Maltepe krizi: MHP'nin adayını destekleyecekler

İYİ Parti'de Mersin'den sonra Maltepe krizi

Dün aday listelerinin YSK'ya teslim edilmesinin ardından İYİ Parti'de yaşanan Mersin krizin ardından yeni bir kriz de İstanbul Maltepe'de patlak verdi. İlçe örgütü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, CHP'nin adayına değil MHP'nin adayına destek vereceklerini açıkladı. İlçe Başkanı Çakıroğlu, CHP ile HDP'nin işbirliğini yaptığını belirterek ittifak yaptıkları CHP'nin adayı Ali Kılıç'a ağır eleştirilerde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İY Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İY Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz’ın adaylık başvurusunun Mersin İl Seçim Kurulu'na geç verilmesinden dolayı aday olamaması ile partide büyük bir kriz patlak verdi. Partiden yapılan açıklamada, evrak teslimatının saat 17:00'den sonra yapıldığı gerekçesiyle başvurunun kabul edilmediği belirtildi. Ardından da İYİ Parti Mersin İl Başkanı’nın görevden alındığı açıklandı.

MALTEPE'DE TEŞKİLAT KAZAN KALDIRDI

İYİ Parti’de Mersin krizi devam ederken, bir kriz de İYİ Parti İstanbul Maltepe örgütünde çıktı. İYİ Parti Maltepe ilçe örgütü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP adayını değil, Cumhur İttifakı kapsamında Maltepe'de MHP adayı olan Ahmet Baykam’ı destekleyeceklerini açıkladılar. CHP-İYİ Parti arasında İstanbul’da ve İstanbul’un birçok ilçesinde yapılan ittifak çerçevesinde ortak adayla seçime gidilirken, İYİ Parti Maltepe örgütünün hesabından yapılan açıklama büyük bir krizin tetikleyicisi olabileceği değerlendiriliyor.

CHP'Lİ ALİ KILIÇ'A AĞIR SÖZLER

İYİ Parti Maltepe İlçe Başkanı Vedat Çakıroğlu'nun imzasıyla sosyal medyada paylaşılan notta CHP'nin Maltepe adayı hakkında da ağır eleştirilerde bulunuldu. Paylaşımda ittifak yaptıkları CHP adayı için "CHP adayı Ali Kılıç partisinin desteğini alamamış partilileri tarafından haksız mal edinme söylentileri ile kendisinden önceki belediye başkanından 39 trilyon tl borçla devraldığı Maltepe Belediyesini 568 trilyon borç içine soktuğu bu gün Maltepe ilçe seçim kuruluna verdiği belediye meclis aday listesini HDP ile paylaştığı gerçeği ile giriyor" denildi.

REKLAM

İYİ Parti Maltepe ilçe başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşım.

CHP Genel Merkezi önünde protesto: 10 gün yürüdüler
GÜNDEM
CHP Genel Merkezi önünde protesto: 10 gün yürüdüler

CHP’li belediyeler batakta
GÜNDEM
CHP’li belediyeler batakta

Maltepe CHP’yi sallıyor
GÜNDEM
Maltepe CHP’yi sallıyor

CHP'de isyan başladı
GÜNDEM
CHP'de isyan başladı
/**/
Askere sosyal medya yasağı

Askere sosyal medya yasağı

Gerekçe: Askeri personel terör örgütlerinin özel ilgi alanındadır.
VAR'ın sesini açın

VAR'ın sesini açın

Ses kayıtlarının dinlenmesi için atılması gereken adım belli.
S-400 Ekim'de hazır

S-400 Ekim'de hazır

​Savunma Sanayii Başkanı'ndan önemli açıklamalar.
CHP'de itiraf gibi rapor

CHP'de itiraf gibi rapor

Genel Merkez'e gönderilen raporda çarpıcı ifadeler.
Bu uygulama değerini artırıyor

Bu uygulama değerini artırıyor

​Cadde ve sokaklara iki hafta boyunca seriliyor.
Türk mucit üretti

Türk mucit üretti

​Pille ısınan kumaşı Alman ordusu kullanıyor.
Dev talip: Rekor satış olacak

Dev talip: Rekor satış olacak

​Ticaret sitesi Sahibinden'e 4.8 milyar dolar teklif.
Bu gecetest edilecek

Bu gecetest edilecek

İstanbulluların heyecanla beklediği hat.

Devamı gelecek

Devamı gelecek

Gül'den FETÖ'yle mücadelede kararlılık vurgusu.
Honda'dan sonra Ford da kapatıyor

Honda'dan sonra Ford da kapatıyor

​Otomotiv devlerinden art arda çekilme kararı geldi.
Bir haftada üç toplantı

Bir haftada üç toplantı

​ABD, PKK ile 'Türkiye'siz güvenli bölge' planı yapıyor.
Güneşin tadını çıkarın

Güneşin tadını çıkarın

İstanbul'da kar yağışı öncesinde sıcaklık artacak.
Kartpostallık görüntüler

Kartpostallık görüntüler

Göz gözü görmüyor, köprü adeta kayboldu.
Minimum müdahalemaksimum koruma

Minimum müdahalemaksimum koruma

​Akademisyenler ile mimarlar restorasyon teknikleri ve koruma yollarını konuştular.
CHP'ninteröristlerle işi ne

CHP'ninteröristlerle işi ne

​PKK'lılar tarafından öldürülen ülkücü Fırat Çakıroğlu'nun babası Yeni Şafak'a konuştu.
Siyah kar yağdı

Siyah kar yağdı

​Halk endişeli; zehirlenmekten korkuyorlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.