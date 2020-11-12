İYİ Parti'de rüşvet tartışması: Özdağ’ın iddialarını Koray Aydın doğruladı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ yaptığı bir açıklamada, “Kongreden önce il başkanlıklarına, benim çeşitli kişilerden rüşvet aldığıma dair yazılar gönderildi” diyerek yeni bir iddiada bulunmuştu.
İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, Özdağ’ın sözlerini doğruladı. KRT Tv’de konuşan Aydın, “Özdağ doğru söylüyor. Gönderildi. Kişilerin isimleri var, ‘Ümit Özdağ bu kişilerden rüşvet aldı’ diye liste yayınlamışlar.
“Kimseye duyurmama kararı almıştık”
İl başkanı beni aradığında ‘Bu sende kalsın, kimseye söyleme, bunu yönetime ve medyaya duyurma’ dedim. Bunun bir yerde çıkmasını engelledim. Bu işin içinde bir iş var dedim. Biz bu iddiaların doğru olabileceğine inanmadık” dedi.