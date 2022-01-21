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POLİTİKA

İYİ Parti’den CHP’li belediyelere tepki: Oylarımızla seçildiklerini unutmuşlar

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, başta İBB olmak üzere CHP’li belediyelerin ve başkanlarının kendilerini yok saydıklarını söyledi. CHP’lilerin hiçbir konuda istişarede bulunmadığını belirten Çelik, "CHP'li belediyeler ve başkanları, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İYİ Parti'nin oylarıyla seçildiklerini unutmuş görünmektedirler. Kabul edilemez" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti’den CHP’li belediyelere tepki: Oylarımızla seçildiklerini unutmuşlar
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik

İstanbul Milletvekili İYİ Parti’li Ahmet Çelik, sosyal medya hesabından başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere, CHP’li belediyeler ile başkanlarına tepki gösterdi.

"CHP'DE İSTİŞARE YOK"

CHP’li belediyelerin kendileriyle istişare etmediklerini ve İYİ Parti il ilçe teşkilatlarıyla milletvekillerini yok saydıklarını söyleyen Çelik, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

2019 mahalli seçimlerinde, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere AK Parti'nin kaleleri Millet İttifakı (İYİ Parti ve CHP) tarafından kazanıldı.

"OYLARIMIZLA SEÇİLDİLER"

Ancak, CHP'li belediyeler ve başkanları (özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Millet İttifakı çatısı altındaki ittifak ortakları İYİ Parti'nin oyları ile seçildiklerini unutmuş görünmektedirler.

  • Bu belediyeler ve başkanları; İYİ Parti il ilçe teşkilatlarını ve milletvekillerini yok sayıp herhangi bir konuda istişare etmekten bile imtina etmektedirler.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

İYİ Parti, ittifak gereklerine her türlü saygıyı gösterip bu iş birliği için her türlü gayreti sürdürürken CHP'li belediye ve belediye başkanlarının bu tavrı asla kabul edilemez.

Aynı yaklaşımın, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerini Millet İttifakı'nın kazanmasından sonra da devam edeceği ortadadır.

Bu sebeple, 2023 seçimleri için İYİ Parti ve CHP'nin yapacağı ittifak müzakerelerinde CHP'nin bugünkü tavrı belirleyici olacaktır.

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